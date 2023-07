KWPN-hengst Next in Line beste vijfjarige in De Wolden Cup-selectie Meppel

Op vrijdag 7 juli werd in Meppel de laatste competitiewedstrijd van De Wolden Cup verreden. Bij de vijfjarigen kwam de KWPN-goedgekeurde hengst Next in Line (v. Jukebox) als winnaar uit de bus. Met zijn amazone Sonja Vlaar won de hengst ook al de eerste wedstrijd in Ruinen.

Met Vlaar sprong Next in Line naar 25,5 punten en verwees de Ukato-zoon Gaesbekers Utah en amazone Samantha Bos daarmee naar de tweede plaats. Willem Verdonk mocht de derde en vierde prijs in ontvangst komen nemen, met Nathan (v. Il est Balou) scoorde hij 24,1 punten, met Norjado, eveneens een zoon van Il est Balou, kwam hij tot 24 punten.

Vierjarigen

Samantha Bos met Gaesbekers Jordan (v. Jacadello). Foto: Karin Bentum

Voor Samantha Bos was er in de vierjarigen-rubriek nog meer succes, daar stuurde ze Gaesbekers Jordan (v. Jacadello) met 25,5 punten naar de overwinning. Tonny Leeuwen met Opinion GR (v. Arezzo VDL) en Marcelle Hokse met Hakeym van HH (v. Heartbeat Z) kregen beide 24,2 punten, maar omdat Leeuwen een hoger cijfer kreeg voor aanleg als springpaard van juryleden Johan Koning en Jurjan Bloem, leverde hem dat de tweede prijs op.

Op dinsdag 18 juli wordt op het terrein van CSI De Wolden de finale verreden.

Uitslag vierjarigen.

Uitslag vijfjarigen.

Bron: Horses.nl/De Wolden Cup