KWPN Kampioenschappen: Liletto met Kristian Houwen naar zege in kleine finale 7-jarigen

Op de KWPN Kampioenschappen voor jonge springaarden in Exloo werd vandaag de kleine finale voor zevenjarigen verreden, die een tweefasen parcours over 1,40 sprongen. De zege ging naar de door Kristian Houwen gereden merrie Liletto (Harley VDL uit Ziletto elite EPTM-spr pref prest PROK van Voltaire, fokker B.J. Huirne) van Jan van Meever.

Winnares en merrietest-topper Liletto bewijst ook als fokmerrie bewijst reeds haar waarde, want dochter Promise Love VM (v. Lay Out) kwam eerder dit jaar tot een mooie score van 81 punten in de merrietest. In Exloo liet Liletto haar goede reflexen, inzet en atletisch vermogen zien.

Las Vegas tweede

Kristian Houwen en Liletto verwezen met hun snelle rit Ester Damman-Blekkink met de Arezzo VDL-zoon Las Vegas (uit Wilke stb-ext prest van Tangelo van de Zuuthoeve, fokkers Frank en Patrice Koster uit Wehl) naar de tweede plaats in deze kleine finale. Deze goed meewerkende ruin is een halfbroer van meerdere internationale springpaarden waaronder de 1.50/1.60m-geklasseerde Europe (v. Cantos) van Andrej Pavlovic.

Loomara op drie

Ook de als derde geëindigde Loomara (Toulon uit Womara ster van Hamlet, fokker Mr. M. Zacchia) bleef in beide fases foutloos en is verwant aan internationale springpaarden. Zo is zijn moeder Womara een halfzus van het bekende Grand Prix-paard Admara (v. Padinus) en heeft grootmoeder Somara een uiterst bekende halfbroer in Olympisch kampioen Hickstead (v. Hamlet) van Eric Lamaze. Goede springgenen aan start dus in deze kleine finale.

Bron: KWPN