KWPN Kampioenschappen: Mette VDL bovenaan in halve finale zesjarigen

De zesjarigen hebben het tweede onderdeel van de halve finale van de KWPN Kampioenschappen in Exloo afgerond. Daarmee zijn de finalisten bekend. NMK-kampioene Mette VDL (Etoulon VDL x Cardento) leverde met Nella Bijlsma de beste prestatie over beide dagen.

In het tweede onderdeel was het op twee manieren mogelijk om te kwalificeren voor de finale op donderdag. De beste 37 combinaties over beide dagen zijn hier voor geplaatst aangevuld met de top-drie van vandaag, waardoor snel rijden zeker lonend kon zijn.

Top vijf halve finale

Onder Nella Bijlsma toonde de NMK-kampioene van 2020, Mette VDL (Etoulon VDL uit Fresia van Olivia VDL keur IBOP-spr van Cardento) van fokker VDL Stud haar kwaliteiten. In een vlotte tijd sprong deze met veel techniek en inzet springende merrie naar het beste resultaat over twee dagen, en ging daarmee aan de leiding in de ereronde. Angelique Hoorn bleef met Maximus Quantum Leap (Carrera VDL uit Bolette TH ster prest PROK van Indoctro, fokker K.B. Huygen) vandaag eveneens opnieuw foutloos en bezet daarmee de tweede plaats in deze halve finale, gevolgd door Jarno Hesselink met Mister Medal (Casago uit Indigo Blue van Zirocco Blue VDL, fokker I. Kruts). Op de vierde en vijfde plaatsen volgden Matcho (Connect uit Zen Senti stb-ext prest van Numero Uno, fokker H. Hindriks) onder Steven Veldhuis en Mentos (Cicero Z uit Happy Day van Verdi, f/g Marc Houtzager) onder Maxime van Andel.

Direct geplaatst

Karst van der Laan boekte het winnende resultaat in deze 1.30m-proef met de door zijn schoonmoeder Greetje Folkerts uit Ter Aard gefokte Meltosca Again (Hermantico uit Beautosca Again ster pref prest van Indoctro). Ook Maikel van Mierlo en Mikitha (Lavallino ter Klomp uit Ikitha ster van Phin Phin, f/g De Radstake) en Sjoerd Kommers met Miss Holivia VDL (Cardento uit Hanolivia VDL elite IBOP-spr PROK van Douglas, fokker VDL Stud) plaatsten zich dankzij een podiumplek vandaag direct voor de finale. Alle niet-finalisten mogen morgen deelnemen aan de kleine finale.

Twee hengsten aangewezen

De hengstenkeuringscommissie maakte uitsluitend bekend dat zowel Cero Blue TN (v. Chacoon Blue) en Bokito van de Woestenheide (v. Brantzau VDL) zijn aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Beide hengsten lieten vandaag wederom een goede ronde zien.

Bron: KWPN