KWPN Kampioenschappen: Neenee van Jaja wint met Maud Wiefferink kleine finale 5-jarigen

Maud Wiefferink is bezig met een geslaagde week op de KWPN Kampioenschappen in Exloo. Dinsdag stond de amazone met No Nonsens (Elvaro x Up to Date) aan kop in de halve finale van de vijfjarigen en vandaag won ze met Jardonnay VDL-dochter Neenee van Jaja (mv. Quasimodo van de Molendreef) de kleine finale voor vijfjarigen.

Een interessante groep van 55 deelnemers ging met elkaar de strijd aan in deze kleine finale, waarvoor alle paarden die zich niet hebben geplaatst voor de finale op donderdag, zijn uitgenodigd.

Snelle rit

Parcoursbouwer Louis Konickx stelde een uitnodigend 1,20 m-parcours op, waarin 18 combinaties in zowel de eerste als tweede fase geheel foutloos konden blijven. De snelle rit van Maud Wiefferink en Neenee van Jaja (Jardonnay VDL uit Jaja van Quasimodo van de Molendreef, fokker H. Kwakkel uit ’s Heerenbroek) leverde de hoofdprijs op in deze kleine finale. Zij doken als enige onder de 28 seconden in de tweede fase en deden dat met veel inzet, snelle reflexen en voorzichtigheid.

Nazli-Olaris Ika tweede

In deze kleine finale deed ook Dave Maarse een goede poging, maar had net iets langer tijd nodig met de Eldorado van de Zeshoek-dochter Nazli-Olaris Ika (uit Juweel-Olaris PROK van Zirocco Blue VDL, f/g Ibrahim Alabdulmohsen). Deze merrie komt uit de bekende Jolaris-stam en grootmoeder Fryolaris is en halfzus van de internationale sporthengst Brugal VDL (v. Indorado).

Noble Ami derde merrie op podium

De derde merrie die op het podium eindigde was Noble Ami (Comthago VDL uit Bon Ami elite EPTM-spr prest D-OC van Montreal, fokker J. Kramer) onder Jessie Wiefferink. Deze merrie is een halfzus van drie internationale springpaarden en is gefokt uit een halfzus van de 1,60 m-paarden Cupidor (v. Lupicor) en Ed Hardy (v. Berlin).

Uitslag

Bron: KWPN