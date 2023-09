WBFSH-finale achtjarigen: Westfalen wint, KWPN vierde

Het Westfaalse stamboek heeft vanmiddag de eerste overwinning geboekt op het nieuwe WBFSH-evenement in Valkenswaard. Zeven stamboeken namen het bij de achtjarigen tegen elkaar op, in equipes van drie combinaties per stamboek. Het KWPN had dankzij goede voorrondes de laatste startplek verdiend, maar kon het karwei niet in de finale niet afmaken en werd vierde.

De wedstrijd werd per equipe afgewerkt en de drie combinaties bleven samen in de ring tot de laatste ruiter had gereden. Eerste starter Westfalen zette gelijk druk met twee nulrondes voor Ballerina 328 (v. Balous Diamond) onder Marie Ligges en Lajacuma (v. Lycon 3) onder Hendrik Dowe. De laatste mocht over geluk niet klagen, maar de 8 strafpunten van Westfalen vormden gelijk al een pittige uitdaging.

Zangersheide

Daar kwam Zangersheide heel dicht bij. Want met een sterke nulronde van Thomas De Wit en Ecuador DW Z (v. El Torreo de Muze) bleef ook het totaal van het Melchior-stamboek op 8 steken, maar het drietal combinaties had in totaal één seconde meer tijd nodig gehad.

KWPN

De derde plaats was voor het sterk bereden Deense team, gevolgd door het KWPN. In het Nederlandse team begon Ronnie Jones goed met Key West (v. Tangelo van de Zuuthoeve). De door Roelof Brol gefokte hengst hield de schade beperkt tot 4 strafpunten.

Koberlina TN

Oda Charlotte Lyngvaer en de lichtvoetige Kyfo (v. Comme il Faut) leken op een fraaie nulronde af te stevenen. Maar in de slotlijn ging het mis: 12 strafpunten. Terwijl de overwinning in het Westfaalse kamp al gevierd kon worden, reed Erika Lickhammer nog een overtuigende ronde op Koberlina TN (v. Eldorado van de Zeshoek), al rolde er wel weer een balkje.

Ierse merrie DHF Alliance wint weer

De Ierse merrie DHF Alliance (Douglas VDL x Lux Z) verdient het met Geoff Currant ook absoluut om genoemd te worden. De merrie won individueel alle drie de rubrieken voor achtjarigen: de eerste ronde op donderdag, de tweede ronde op vrijdag en tenslotte vandaag ook de finale.

WBFSH Finale stamboekenwedstrijd achtjarigen:

Westfalisches Pferdestammbuch Zangersheide Danish Warmblood KWPN Selle Francais Belgium Warmblood Irish Sport Horse

