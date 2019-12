Love de Vie wint VSN-finale met 9 van gastruiter

Love de Vie (v. Grandorado TN) kwam maandag in Kootwijkerbroek als winnares uit de bus in de finale om de VSN-Trofee 2019. Met 56,5 punten in totaal stond ze anderhalve punt boven Lamaze HW (v. Connect), die tweede werd. De top drie werd compleet gemaakt door Lagomone W (v. Carambole).

Met een een 7,5 voor techniek en verder enkel achten stond Love de Vie, die werd gefokt door Stal van Triest & J. Meuleman uit Elburg, al bovenaan voordat gastruiter Thomas van Minnebruggen in het zadel ging zitten. Luc Tilleman beoordeelde de springpaarden samen met Van Minnebruggen en de twee waren lovend over de merrie. “Ze heeft heel veel balans, liet een super reflex zien en heeft een hele goede galop”, aldus Tilleman net voor de bekendmaking van de punten. De merrie kreeg een negen van Van Minnebruggen en kwam daarmee in totaal uit op 56,5 punten.

Nummer twee

Lamaze HW (v. Connect) van fokker/eigenaar Comb. Huismans / Wessels uit Gasselte, stond met drie keer een 7,5 en drie keer een acht op de tweede plaats voordat de gastruiter opstapte en kwam met de 8,5 van Van Minnebruggen uit op 55 punten. “Het was opstappen en wegrijden met deze Connect”, aldus de jury in hun toelichting. “Zeer makkelijk te bedienen, goed sluiten, een goede reflex op de sprong, een goede instelling en mooi paard.”

Top vijf

Lagomone W, die werd gefokt door J.W. Greve uit Haaksbergen, die de merrie nu in eigendom heeft samen met M.B.H. Kamphuis uit Agelo, eindigde met 53 punten op de derde plaats. Zowel voor de techniek als de rijdbaarheid kreeg Lagomone een acht en ook de gastruiter kende de merrie een acht toe.

Loharna-P (v. Carrera VDL) (fok: B.J. Platzer, Ommen. Eig. Nicole Eggens, Mantinge) eindigde met 52,75 punten net achter Lagomone W. Het duo werd gevolgd door Let it Shine (v. Eldorado van de Zeshoek) (Fok.: S. de Visser, Middenbeemster, eig.: F. Posmus & B. van Kampen, Zuidoostbeemster) met 52 punten.

Uitslag

Bron: Horses.nl