Mooie sport op eerste GMB Jongepaardencompetitie IJsselmuiden

In Ijsselmuiden werd vandaag de GMB jongepaardencompetitie afgetrapt. Er werden rubrieken uitgeschreven voor vier- tot zevenjarigen springpaarden. De vierjarigen werden beoordeeld door de vakjury bestaande uit Freek van der Laan en Michel Priemis. De vijfjarigen en de zes- en zevenjarigen sprongen een basisparcours gevolgd door een barrage. In alle rubrieken leverde dit mooie sport én mooie winnaars op.

De vierjarigen werden beoordeeld door de vakjury bestaande uit Freek van der Laan en Michel Priemis. Ze kenden de meeste punten toe aan Jasmin Seppälä met A Golden Coco Z (v. Aganix du Seigneur), gefokt door Fernhout – Wekema uit De Wilp. Welmoed Lyklema eindigde op de tweede plaats. Ze had de Apardi-zoon Nishville, gefokt door A.J. Lievaart uit het Friese Wijckel, gezzadeld. Ze werd gevolgd door Sally Hopkinson met Azure Z (v. Apardi) die gefokt is door Tal Milstein.

Vijfjarigen

Bij de vijfjarigen kamen 22 combinaties terug voor de barrage. Het was de laatste starter Lars Kuster die aan het langste eind trok. Met Don Tarpania Z (v. Dominator Z), gefokt doorA.P.G. De Lange uit Swifterband, realiseerde hij een tijd van 30.84 wat goed was voor de winst. Tweede werd routinier Jarno Hesselink met Mister Medal. De zoon van van Casago en is gefokt door I Kruts uit Ter Aar. Roel Harke realiseerde de derde tijd met de door hemzelf gefokte Mississipy (v. Falaise de Muze).

Zesjarigen

De GMB Competitie kende een goede start voor Bas van den Burg. Hij won met de door Thomas Prekel en Tamarah Venema gefokte Be Hippy TT (v. Balou de Rouet) de zes- en zevenjarigen rubriek. Op de tweede plaats eindigde Noelle Klokman met de Dominator Z nakomeling Dikato van het hoefsmidhof Z (v. Ukato). Deze zwarte ruin is gefokt door Yves Meuris uit het Belgische Kozen. Als derde mocht Luke Hill zich opstellen met Louay Fortuna (v. Cohinoor), die zoals haar naam al doet vermoeden, komt uit de succesvolle fokkerij van Rintjes Tjeenk Willink.

Uitslag

Bron: persbericht/ Horses.nl