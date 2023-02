Mosita van Polderzicht springt er bovenuit in VSN-Trofee

Mosita van Polderzicht (Mosito van het Hellehof x Vagebod de la Pomme) was op de sprong tijdens de finale om de VSN Trofee vandaag in Kootwijkerbroek overduidelijk de beste. De AES-merrrie van fokker Stal Polderzicht, werd dan ook uitgeroepen tot kampioen.

“In de rijderij is ze de groenste maar op de spong springt ze super vanuit de schoft naar je toe”, aldus gastruiter Sjoerd Kommers die de paarden samen met Cor Loeffen beoordeelde. Mosita verdiende voor het overrijden een 9,5 en kwam zo uit op 50,8 punten totaal.

Top drie

Reservekampioen met 48,6 punten totaal werd Oslo (Poker de Mariposa x Concorde) van Team Nijhof. Hij is snel van de grond en snel op de sprong en dat werd door Kommers onder toeziend oog van de fokker J.W Temmink gewaardeerd (9) . De grote BWP-vos Tigris di Jonella (Untouchable x Cavalier) van M-Stables en Gerard Franssen sprong met veel vermogen naar de derde plek (48,4) met een 8 voor het overrijden.

Twee ijzers in het vuur

Teus van den Brink scoorde met twee paarden in de finale die beide een 7,5 kregen voor het overrijden. Vierde (47,5) werd Old Fashion (Eldorado van de Zeshoek x Numero Uno). De fijn te rijden bruine ruin heeft een heel goed galop in huis en had een beste laatste sprong. Als vijfde (47,1) volgde O’vino (Kallas x Arezzo) die veel afdruk heeft in galop en goede reflexen toonde.

Winnaar VSN Trofee springen. Foto: Jacquelien van Tartwijk

Uitslag

Bron: Horses.nl/ Jacquelien van Tartwijk