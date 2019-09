Mr. BuCha Richard Vogel geeft uitleg jonge paardentraining

Richard Vogel stuurde Hugo Simons Charisma HS (v. Uriko) afgelopen weekend overtuigend naar de winst bij de vijfjarige springpaarden op de Bundeschampionate. De 22-jarige ruiter viel deze Bundeschampionate op: hij had namelijk nog vier paarden in de drie finales. Drie bij de zesjarigen en eentje bij de zevenjarigen.

Richard Vogel wordt in Duitsland als een van de grootste talenten in het springzadel beschouwd. De loopbaan van Richard Vogel begon in de omgeving van Mannheim. Bij Anica Fröhling leerde hij het vak en won onder meer het springkampioenschap van Baden-Württemberg. In 2016 vertrok Vogel naar de stallen van Ludger Beerbaum waar hij eerste ruiter van Philipp Weishaupt werd. Bij Beerbaum kon Vogel zijn draai niet helemaal vinden en in 2019 besluit hij Riesenbeck te verlaten en zelstandig aan de slag te gaan. Dat krijgt ex-topspringruiter Hugo Simon mee en die strikt Vogel om zijn paarden te gaan rijden. Met Simons paarden maakt Vogel veel indruk in Warendorf. ClipMyHorse.tv ging bij Vogel op bezoek en keek hoe hij de jonge paarden op de kampioenschappen voorbereidde.

Bron: Horses.nl