N.H. Cup springen: Nes-JM en Mille Feuille bovenaan

Afgelopen zaterdag werd in Barsingerhorn de KWPN Noord-Holland Cup voor drie- en vierjarigen verreden. Bij de driejarige springpaarden won Nes-JM (Jardonnay VDL x Quattro B) onder Berry Wagenaar. Bij de vierjarigen werd de door Arjen van Diepen gereden Mille Feuille (Highlander x Vigaro) uitgeroepen tot winnaar.

Bij de driejarigen had Berry Wagenaar ook de nummer twee onder het zadel: New Amsterdam-JM (Zirocco Blue VDL x Quattro B), gefokt uit dezelfde merrie als de winnaar.

Atletisch en lichtvoetig

“Nes-JM was wat fris, maar heel atletisch en lichtvoetig. Hij galoppeerde met een goede balans. Op de sprong was hij voorzichtig en maakte de sprong goed af”, aldus het jurycommentaar. “New Amsterdam-JM was misschien iets minder lichtvoetig, maar toonde steeds een goede afdruk en veel macht op de sprong.”

Opnieuw Quattro-merrie

Bij de vierjarigen was de tweede plaats voor Macan JM (Inaico VDL x Quattro B), gefokt uit Recari die eveneens de twee beste driejarigen voortbracht. Macan JM werd voorgesteld door Arjen van Diepen die al ook de beste vierjarige onder het zadel had. De top drie werd compleet gemaakt door Matcho-R-des Fontaines (Jumpy des Fontaines x Democraat) onder Koen van Vulpen.

Veel reflexen

“Mille Feuille sprong met veel reflexen en maakte de sprong achter goed af. Ook de galop heeft veel afdruk en balans. Macan JM sprong vlug van de grond, voorzichtig en atletisch. De galop was nog wat gehaast, maar werd gaandeweg beter. Matcho-R-des Fontaines viel op door zijn goede galop met veel afdruk en balans. Daarnaast kreeg hij hoge punten voor zijn vermogen.”

Uitslag

Bron: Horses.nl/KWPN