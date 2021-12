Nancy Draber en Nyon W winnen Gelderland Cup springen

In Brummen werd afgelopen weekend de Gelderland Cup verreden. Bij de driejarige springpaarden was Nyon W (Cristallo I x Libero H) onder het zadel was Nancy Draber met afstand de beste. Bij de vierjarigen ging de overwinning naar Mona Lisa (Eldorado van de Zeshoek x Carambole) met Bart van Ooijen. Overall winnaar werd Nyon W. Hij werd door juryleden Karim El Zoghby en Herman van Triest beloond met 89,5 punten.

Op de cijferlijst van Nyon W prijken maar liefst 8 negens: voor de draf, houding, galop, reflexen, techniek, vermogen, rijbaarheid en aanleg. Voor zijn stap en instelling kreeg de schimmel 8,5-en. Het totaal van 89,5 punten was ruim voldoende om G Nero Z (George Z x Lupicor) met Bart van Ooijen voor te blijven. Zij kregen 84,5 punten met negens voor de instelling en aanleg. Met 80 punten was de derde plaats voor Nikki Contessa W (Verdi TN x Casall) onder Lynn van Oldeniel.

Mona Lisa wint met 9 voor reflexen

Naast zijn tweede plaats bij de driejarigen, deed Bart van Ooijen ook goede zaken bij de vierjarigen. In deze leeftijdscategorie had hij de winnaar onder het zadel. Deze Mona Lisa werd beloond met 84 punten. Het hoogste cijfer werd genoteerd voor de reflexen: een 9. Verder een gelijkmatige cijferlijst met louter achten en 8,5-en. Op korte afstand volgde Maze Runner (Glenfiddich VDL x Dallas VDL) met Stephanie Man in ’t Veld. Hoogste punten voor deze ruin zijn negens voor zijn instelling en rijbaarheid. Lynn van Oldeniel mocht, net als bij de driejarigen, de derde prijs ophalen. In deze leeftijdscategorie had de amazone Maarten van de Freule (I’m Special de Muze x Zambesi TN) onder het zadel waarbij de reflexen en vermogen met negens werden beloond.

Bron: Horses.nl