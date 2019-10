Nederlands gefokte Bøgegårdens Zidane Deens reservekampioen 5-jarige springpaarden

De in Denemarken goedgekeurde Bøgegårdens Zidane (Zirocco Blue VDL x Indoctro) deed goede zaken op het Deens kampioenschap voor jonge springpaarden. Onder het zadel van Jesper Meyenburg sprong de door R.F. Waninge uit Dwingeloo gefokte hengst naar het reservekampioenschap bij de vijfjarigen. Bij de zesjarigen waren de paarden van Stutteri Ask onverslaanbaar.

Bøgegårdens Zidane, gefokt uit de keurmerrie Tre Chique, hoefde alleen Katrinelund Satisfaction (Sandro’s Adel x Crelido) voor te laten gaan. Kasper Hansen stuurde de bruine hengst in de finale foutloos rond in 33.94 seconden en hield Meyenburg daarmee ruim twee seconden achter zich. De top drie in deze rubriek werd compleet gemaakt door Torben Frandsen met Elmegårdens Dakota (Bøgegårdens Dicapo x Catoki).

Paarden Stutteri Ask in topvorm

Stalruiter Søren Møller Rohde beleefde een uiterst succesvol kampioenschap bij de zesjarige springpaarden. Hij stuurde Cyrano Ask (Ci Ci Senjor Ask x Kannan) – als driejarige ook al de beste in de Deense Hengstenleistungsprüfung – met een foutloze rit in 38.98 naar de zege. Met diens stalgenoot Alegra Ask (Canstakko x Acord II) eiste hij het reservekampioenschap op. Martin Neergaard eindigde met Swedish Dynamite (Sampras x Quality) op de derde plaats.

Zege voor Cassado Ask

Bij de vierjarigen was het hoogste cijfer (9.o) voor Maria Bjørnkjær Asferg en Cassado Ask (Casall x Corrado I). Jesper Meyenburg had ook hier, net als bij de vijfjarigen, de nummer twee onder het zadel. Syvhøjegårds Unforgetable (Untouchable x Cassini I) kreeg een 8.7 voor zijn manier van springen en was daarmee net een fractie beter dan King Kong (Bentley x Contendro II) gereden door Camilla Lund-Pedersen.

Bron: Horses.nl