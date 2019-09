Nog meer Hollands succes in Warendorf: Bart van der Maat derde en eerste

Niet alleen in het voetbal leest Holland Duitsland in eigen huis de les. Op de Bundeschampionate in Warendorf zijn al twee medailles gekaapt door Nederlanders. Naast het goud van Robin van Lierop was er de derde plaats voor Bart van der Maat in het kampioenschap voor zevenjarige springpaarden. Van der Maat, die eerder vandaag de kleine finale voor vijfjarige springpaarden in Warendorf al won, werd derde met de Holsteiner Verbandshengst Zuccero (v. Zirocco Blue VDL).

Het Warendorfer Youngster Championat voor zevenjarige springpaarden is geen officieel Bundeskampioenschap, maar met het sterke veld van dit jaar kan het daar zeker voor door gaan. Zuccero en Bart van der Maat bleven onder andere voor op tweevoudig Bundeskampioen Diaron met Patrick Stühlmeyer en de winnares van zilver vorig jaar, Daddy’s Destiny (v. Comme il faut) met Katrin Eckermann. Deze topcombinaties bleven niet foutloos in de eerste omloop.

Drie in barrage

Maar die combinaties bleven foutloos in de flinke proef. Katrin Eckermann had naast Daddy’s Destiny ook Christian’s Chacco (Chacco Blue x Balou du Rouet) en met deze zevenjarige hengst bleef ze foutloos in de eerste omloop. Als eerste starter in de barrage ging ze er plat op en zette een ijzersterke tijd neer van 47,07 seconden. Aan die tijd kwam Bart van der Maat met Zuchero niet (48,22 sec) en op de laatste hindernis kwam helaas ook nog een fout. Laatste starter Dieter Smitz kon niet anders dan al het risico nemen en dat deed hij met Cellato (v. Cellestial). Dat leverde een snellere tijd op (46,43), maar ook een balk. De winst voor Christian’s Chacco en Eckermann dus.

Kleine finale vijfjarigen voor Van der Maat en Lyjanair

Bart van der Maat vierde vandaag nog meer succes. Hij stuurde de Holsteiner Verbandshengst Lyjanair (v. Lyjanero) naar de winst in de kleine finale voor vijfjarigen. In die proef kreeg hij een 8,5.



Uitslag zevenjarigen

Bron: Horses.nl