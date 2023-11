O What a Girl VDL en Numago winnen de laatste GMB competitie

Gisteren vond in Bathmen de vierde en tevens laatste selectiewedstrijd van de GMB competitie plaats. ''Een echte atleet, die goed doorschakelt boven de hindernis'', zo typeren Peter van der Waaij en Zoï Snels de merrie O What a Girl VDL (v.Bacardi). Onder Myla van Andel was zij de overtuigende winnares van de vierjarigen.