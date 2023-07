Obelineke en KWPN-hengst Next in Line winnen Wolden Cup, Jaimy-Lee Rütze wint beide finales

Op CSI** CH De Wolden werd vorige week de finale verreden van De Wolden Cup. Jaimy-Lee Rütze was in een supervorm en wist zowel de finale van de 4-jarigen als de 5-jarigen op haar naam te schrijven. Ook voor klassementleiders Esmee Nijland en Sonja Vlaar was het een succesvolle dag. Zij wisten zich beide weer in de top vijf te rijden, Nijland werd met de thuisgefokte Obelineke over-all winnares van de 4-jarigen en Vlaar wist deze titel bij de 5-jarigen op haar naam te schrijven met de KWPN-hengst Next in Line.

In de 4-jarigen rubriek, aangeboden door Van Benthem Diervoeders Vollenhove, kwamen de 24 beste deelnemers van de competitie aan start in de finale. Esmee Nijland was na vier competitiewedstrijden de klassement leidster bij de 4-jarigen. Een vijfde plek met een score van 23.2 was voor haar voldoende om met de Ibolensky dochter Obelineke over-all winnares van de competitie te worden. Dubbelfeest voor de familie Nijland, want Obelineke is gefokt door Nijland haar vader, Freddy Nijland.

“Nadat we Obelineke zadelmak hadden gemaakt toen ze drie jaar was, wou ik haar graag onder de hengst doen. Maar Esmee wilde graag een keer meedoen aan zo’n jonge paarden competitie. Dit hadden we nog nooit eerder gedaan, dat dit dan zo uitpakt is natuurlijk fantastisch!”, reageerde Freddy Nijland na afloop.

Esmee Nijland, over-all winnares 4-jarigen Foto: Wilma Frentz

Jaimy-Lee Rütze

Beter kon het niet gaan voor de nog jonge amazone Jaimy-Lee Rütze, ze won met Omania v. Emir R de 4-jarigen finale met een mooie score van 23.8. Omania, gefokt door Nico van Vliet, wist door de behaalde score tijdens de competitiewedstrijden en de winst van de finale, de derde plek in het over-all klassement te behalen.

Met haar 5-jarige paard, waar ze vorige week ook zeer succesvol mee was tijdens de CSIYH* op CH De Wolden, won ze de 5-jarigen rubriek. De eerste ronde in de finale van de 5-jarigen werd beoordeeld op punten, ook hier kreeg Rütze 23.8 punten.

De beste zes deelnemers moesten barrage rijden, hier wist Rütze de snelste te zijn en de winst te pakken. Met wederom winst op zak en de goede scores tijdens de competitiewedstrijden werd Rütze met haar merrie Naiky-Karla v. Jukebox, ook nog eens tweede in het over-all klassement bij de 5-jarigen. Met zulke mooie scores mag je natuurlijk groot dromen. “Ik hoop ooit op de Olympische Spelen te rijden en in Aken”, aldus de kersverse winnares van de 4- en 5-jarigen rubriek tijdens de finale van De Wolden Cup.

KWPN-hengst Next in Line wint met Vlaar bij vijfjarigen



Arjen Roosjen fokker van de goedgekeurde dekhengst Next in Line, helemaal overgekomen vanuit Denemarken, was tijdens de finale van De Wolden Cup aanwezig en zag Next in Line over-all winnaar worden van de 5-jarigen rubriek. Onder het zadel van Sonja Vlaar liep de goedgekeurde dekhengst naar een bizar hoge score in de eerste ronde, maar liefst 26.1 punten kreeg Vlaar van jury’s Angelique Hoorn en Nathalie van der Mei. Hiermee plaatste Vlaar zich voor de finale. Snel is de goedgekeurde hengst nog niet helemaal, maar ondanks dat liep hij naar een mooie vierde plaats in de barrage van de finale. Dit zorgde ervoor dat Vlaar met de Jukebox zoon Next in Line over-all winnaar werd van deze rubriek. Fokker Arjen Roosjen ontving hierdoor een dekking naar keuze bij Stal Brouwer.

Sonja Vlaar, over-all winnares 5-jarigen Foto: Wilma Frentz

Spannende finale

Het was een zeer spannende finale, voornamelijk bij de 4-jarigen rubriek waar de scores enorm dicht bij elkaar lagen. In deze rubriek leken veel jonge paarden toch aardig onder de indruk te zijn van de entourage en het parcours, gebouwd door Martin Jansman. Tonny Leeuwen wist plaats te nemen achter Rütze, met een score van 23.7 werd Leeuwen nipt tweede met Opinion Gr (Arezzo VDL x Glasgow-w van ’t Merelsnet). Gaesbekers Jordan (Jacadello x Vegas VDL) onder het zadel van Samantha Bos, werd derde met een score van 23.6.

Bij de 5-jarigen rubriek was het punten verschil in de eerste omloop een groter verschil dan bij de 4-jarigen, maar in de barrage werd het een spannende strijd om de Stal Brouwer Gieten prijs. Rütze bleef foutloos in een tijd van 34.26, Béanke Roeland kwam hier het dichtste bij in de buurt. Met de door haar vader gefokte Arezzo VDL nakomeling No Mercy werd zij tweede in een tijd van 34.66. De derde plaats was er voor Mieke Zoetelief, met haar eigen fokproduct Gaesbekers Utah v. Ukato x Indorado, kwam zij over de finish in 36.93.

Jaimy-Lee Rütze Foto: Wilma Frentz

’t Wolden Cupje

Nieuw dit jaar was ’t Wolden Cupje. Deze rubriek was er voor 4-jarige paarden die de finale net niet wisten te behalen. Maar ook voor deelnemers die graag met hun 4-jarige talent op het mooie terrein wilden meerijden. Anouk Vos was in deze rubriek de uit blinker. Met de hengst Chaparis Blue PS v. Chacoon Blue x Messenger scoore de 24.6 punten, wat haar de winst opleverde. Met haar andere hengst Congeorge PS v. Conthargos x Messenger werd ze tweede met een score van 23.8. Met 0.2 punten minder was de derde plaats er voor Myla van Andel met Okadilly VDL (Arezzo VDL x For Pleasure).Wij hebben wederom genoten van een prachtige dag paardensport, met wederom prachtig weer. Wij danken alle deelnemers, vrijwilligers, juryleden en natuurlijk alle fokkers die aanwezig waren tijdens deze mooie dag. Zonder fokkers geen talenten voor de toekomst.

Fokkers van finalisten De Wolden Cup 2023 Foto’s Wilma Frentz

Bron: Persbericht