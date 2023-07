Olivia HX, Nelson en Toulusha Key SR winnen finales Stal Hendrix-competitie

Op het Peelbergen Equestrian Centre streden de vier-, vijf- en zesjarigen tegen elkaar om de titels in de finales van de Stal Hendrix-competitie. De Jacadello-dochter Olivia HX gaf bij de vierjarigen haar voorsprong niet meer uit handen, bij de vijfjarigen pakte Nelson (v. Highway M TN) de overwinning en bij de zesjarigen bleek de Toulon-dochter Toulusha Key SR de beste.

Bij de vierjarige finalisten plaatsten juryleden Cor Loeffen en Giampiero Garofalo Thiame Nafi VTS (v. Nixon van ’t Meulenhof) op kop. Onder Jeroen Blomen zegevierde deze met goede techniek en overzicht springen, lichtvoetige merrie al twee keer eerder in de competitie. In de eindstand eindigden ze als vierde.

Telkens een goede sprong

Het dubbel meetellende finaleresultaat zorgde voor de nodige verschuivingen in het klassement, maar de voorsprong van Olivia HX bleek te groot voor de concurrentie. Onder Ivo Steeghs werd ze gehuldigd als competitiewinnaar. “Deze merrie valt op met haar goede balans en rijdbaarheid. Ook bij iets wisselende afstanden maakt ze telkens dezelfde sprong: goed met de schoft omhoog, met een goed lichaamsgebruik en grote mate van voorzichtigheid”, licht Loeffen toe. Ze kreeg tweemaal een 7,8.

Top drie

Met een acht en een 7,8 kreeg ook Agalandro Keizersberg Z (v. Aganix du Seigneur) een goede beoordeling. Onder Joel Siersema liep hij tegen een foutje aan, maar de tweede plaats in de competitie kon hem niet meer ontgaan. De zeer comfortabel te rijden Ofarona LD (v. Echo van ’t Spieveld) klom onder Charlotte Lyngvaer naar de derde plaats in de competitie.

Vijfjarigen

Renee de Weert en Nelson kenden al een sterk seizoen in de competitie en wist dat mer een zeer overtuigende ronde om te zetten in de winst. Keer op keer valt de ruin op met zijn afdruk, kracht en sprongafloop. In de gehele competitie was het vaak een strijd tussen Nelson en N’Abalia SMH (v. Edinburgh) onder Kristian Houwen. In de finale was laatstgenoemde een fractie sneller, wat hen uiteindelijk op de derde plaats bracht. Met Nils SMH (v. Aganix du Seigneur) werd Houwen derde in de finale en tweede in de competitie.

Zesjarigen

Yves Willems was met Toulusha Key SR gebrand op een topresultaat en slaagde daar volledig in. Hun winnende rit bij de zesjarigen zorgde ook voor de afgetekende zege in de competitie, waarin deze snelle en voorzichtige merrie ook vorig jaar al goed voor de dag kwam. David Maarse reed een sterke foutloze finalerit met de goed meewerkende Maillorca (v. Detroit VDL) en maakte een flinke sprong in het klassement, wat hen de tweede prijs opleverde. Net voor Johan Bergs met de competitieve Mighty Ferry (v. Zerlin), waarmee hij al twee selectiewedstrijden won.

Bron: Persbericht