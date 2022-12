Ook Innsbruck Cooper naar Willem Greve

Eerder deze week liet Marriët Smit-Hoekstra weten dat haar jonge talent Kaida CM (Kannan x Indoctro) naar Willem Greve gaat. Nu meldt ze dat ook de bij AES goedgekeurde Innsbruck Cooper (Caretino x Mr Blue) naar de stallen van Greve vertrekt. "Ik vind dat het paard deze kans verdient" zegt Hoekstra bescheiden op Facebook.

De ruiterwissel kwam ter sprake na een les, schrijft de amazone. “Willem deed voor hoe ik hem rijden moest en ik zag dat hij het zoooveel beter deed. Ik heb altijd in Innsbruck geloofd. Het gevoel is altijd goed, het zit er in. Ik wist zelf alleen niet zo goed hoe. En nu zag ik het. Ik heb niet zo’n ego dat ik vind dat ik het af moet maken – ik vind dat het paard deze kans verdient.”

Dikke proeven

Hoekstra heeft een geweldige tijd met de hengst gehad en is dankbaar dat ze hem tot hier heeft mogen opleiden: “Maar hij is toe aan deze stap. Hij moet én gaat de echte dikke proeven lopen. Dit is een unieke kans voor hem. Poh die Willem, die kan wat. Abnormaal. Respect. Geweldig om te zien. Geweldig voor Innsbruck en eigenaren.” Ze heeft nog drie nakomelingen van ‘Broekie’ op stal staan. “Hun papa gaat Globals 1m60 lopen. Dat weet ik zeker.” Waarvan akte.

Bron: Facebook / Horses.nl