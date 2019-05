Overtuigende vijfjarigen in eerste wedstrijd Stal Hendrix-competitie

In Koningsbosch is de KWPN Limburg/Stal Hendrix-competitie vandaag afgetrapt. Bij de vijfjarigen kwam een sterke kopgroep naar voren, aangevoerd door winnaar Alessandra (v. Alvarino) onder Anne-Marie Poels. Bij de vierjarigen drukte Don Diablo HX een positieve stempel op de groep, onder meer dankzij ex aequo winnaar K-Tanagra onder Mireille Couperus, die deze koppositie deelde met Celine RBF Z (v. Cape Coral RBF Z) onder Sophie Hinners.

Zo’n 150 vier- en vijfjarigen kwamen in deze eerste wedstrijd aan de start, waarin ze zijn beoordeeld door Arno Neessen en Koen Olaerts.

Vermogen

Met name bij de vijfjarigen kwam een goede kopgroep naar voren. Met tweemaal een 8,2 pakte Alessandra onder Anne-Marie Poels van Stal De Leygraaf de zege. “Over het algemeen vielen de vijfjarigen op met hun maat, formaat en vermogen. Dat kwam zeker in de kopgroep naar voren. Vermogen raakt nooit uit de mode, dus dat zien we graag in een paard”, licht Arno Neessen toe. “Dat is van de winnares Alessandra ook een duidelijk positief punt. Zij lijkt heel veel in huis te hebben en werd heel goed voorgesteld.”

Een andere vakkundige ruiter reed Balladour (v. Baloubet du Rouet) van Stal Heijligers en Familie Thijssen naar de tweede plaats. Onder Rob Heijligers scoorde hij een 8,2 voor het springen en 8,1 voor de rijderij. “Die twee paarden zaten heel dicht bij elkaar. Balladour viel op met zijn voorzichtigheid, vermogen en flexibiliteit. Net als Alessandra een heel compleet en goed rijdbaar springpaard.”

Anne-Marie Poels had ook de als derde geplaatste Out of the Blue van den Haagakkers (v. Horion de Libersart) onder het zadel. De opvallende schimmel verdiende een 8,1 en een 8. “Opnieuw een springpaard met veel potentie. Hij springt super van de paal, is fijn te rijden en toont ook voldoende vermogen. Vandaag net wat minder dan zijn twee voorgangers maar absoluut een paard om in de gaten te houden.”

Don Diablo HX

Bij de vierjarigen drukte Don Diablo HX zijn stempel. Uit een beperkt aantal dekkingen leverde hij zowel de gedeelde winnaar K-Tanagra onder Mireille Couperus, als de als achtste geplaatste Kardinaal HX (mv. Karandasj) die bij het KWPN is goedgekeurd. K-Tanagra eindigde vorig jaar als vierde in de NMK-finale in Ermelo en verdiende in Koningsbosch onder het zadel een 7,6 voor het springen en een 7,9 voor de wijze van gaan in het parcours. “Deze merrie liet veel vermogen zien en sprong met gemak en goede rijdbaarheid. Over het algemeen vonden we de vierjarigen nog wat aan de groene kant, en we verwachten dan ook dat ze veel progressie gaan maken binnen de competitie. K-Tanagra was qua rijderij één van de beste paarden van de dag.”

Zij deelde de eerste plaats met een andere troef van Stal Hendrix, de door Sophie Hinners voorgestelde Celine RBF Z (v. Cape Coral RBF Z). Deze merrie scoorde een 7,8 en een 7,5. “In de rijderij was deze merrie nog iets minder bevestigd maar ze werd wel heel goed gereden. Celine RBF Z valt op met haar lossigheid en lijkt ook over vermogen te beschikken.” Derde werd Number One Butterfly Z (v. Numero Uno) onder Henry de Wulf. Met een 7,4 en een 8,1 volgde hij op minimale afstand. “Een fijn springpaard dat zich al heel goed liet rijden in het parcours”, aldus Arno Neessen. De KWPN-goedgekeurde hengst Kempinski (v. Darco) maakte onder Tim van den Oetelaar ook een sterke start in deze competitie door als vierde te eindigen, met onder meer een 8,3 voor zij opvallend goede rijdbaarheid.

Bron: Horses.nl/Persbericht