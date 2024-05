Padoek en Onyx SLF winnen De Wolden Cup in De Wijk

Afgelopen zaterdag werd op Landgoed Dickninge in De Wijk De Wolden Cup 2024 afgetrapt. Bij de vierjarigen stuurde Lianne van den Akker de Kardesh-zoon Padoek naar de overwinning. Onyx SLF (v. Diamant de Semilly) won met Wilfred Harke de vijfjarigen-rubriek.

Padoek, die eerder dit jaar tweede werd in de finale van de Noordelijke Jonge Springpaarden Opleiding (NJSO) in Bears, sprong onder Lianne van den Akker naar 24,1 punten. De KWPN-aangewezen First Edition VDS (v. Urano de Cartigny) en Manon van der Sluis eindigden met 23,9 punten op de tweede plaats, gevolgd door Pardoes van Seldsum en amazone Lotte van der Kaaij. De Cantano TN-zoon werd dit jaar vierde in de NJSO.

Onyx SLF maakt indruk

Wilfred Harke met Onyx SLF. Foto: De Wolden Cup

Bij de vijfjarigen sprong Onyx SLF met Wilfred Harke naar een waanzinnige score van 25 punten. De hengst liet vorig jaar al goede dingen zien en kon de jury, bestaande uit meereizend jurylid Johan Koning en gastjury Jack Broek, nu ook overtuigen. Sally Schuttert en Maurie Z (v. Milton Z) werden tweede met 24,8 punten. Willem Verdonk en Obelix (v. Il est Balou) volgden op de derde plaats.

Bron: Horses.nl/Persbericht