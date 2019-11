Panama van het Roosakker wint GMB vierjarigen

Van de 31 finalisten na vijf competitiewedstrijden kwamen er twaalf terug voor de tweede omloop, waarbij de vierjarige springpaarden opnieuw op de wijze van springen en het gaan tussen de hindernissen beoordeeld werden. “We hebben getracht om ze dicht bij elkaar te houden en niet hoger dan een 8 voor de rijdbaarheid te geven. Zo kan de tweede ronde bepalend zijn voor de einduitslag”, lichtte Willem Greve toe.

Winnares werd Wezenberg’s Panama van het Roosakker, dochter van de 1.60m springende Heartbreaker-hengst Echo van ’t Spieveld uit de 1.35m springmerrie Jolly Girl van ’t Roosakker (Kashmir van Schuttershof x Carthago Z) en tevens halfzus van twee 1.55/1.50m-en vijf 1.45/1.40m springpaarden. “Een genetisch heel interessante , moderne en lichtvoetige merrie die in de tweede ronde nog beter sprong. Goed te rijden, goede balans en een goede ‘kop’ erop”, vertelt Willem Greve.

Klasse EB (Regino x Chellano), die voor de finale een wildcard kreeg, haalde voor Melvin Grevelink en mede-eigenaar Eric Morssinkhof een tweede plaats binnen. “Deze merrie drukt reëel van de grond wat. Er gebeurt wat. Een paard met veel mogelijkheden.” In de tweede omloop scoorde ze een 8,5 en 8,5.

De derde prijs ging naar Kallan (Kannan x Indoctro), voorgesteld door Rielke Roeland. “Een paard met een heel goede voorbeentechniek. Soms iets klemmig van achteren, maar dat is Kannan-eigen en ook voor een jong paard. Hij wil voorzichtig zijn. In de tweede omloop een 8,5 en 8,2.”

Dankzij een zeer constante verrichting en het goed te rijden zijn werd Kaiden EBH (Thunder van de Zuuthoeve x Goodtimes) vierde onder Julian Kok. In de tweede omloop kwam hij op een 8,2 en 8,5 uit. Vijfde werd Kick Me Promesse (Entertainer x Tangelo van de Zuuthoeve) onder Alwin Berendsen. “Sympathiek paard, springt op een makkelijke manier en hij heeft veel balans. Een 8 en 8,5”, aldus Willem Greve.

Bron: Horses.nl/Persbericht

