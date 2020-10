Patrick Lemmen en Sanne Thijssen doen goede zaken in Valencia

Patrick Lemmen is goed op dreef bij de jonge paarden-rubrieken in Valencia. Lemmen heeft al meerdere prijzen bemachtigd deze week en hij doet er vandaag nog een schapje bovenop. Hij schreef zojuist de rubriek voor zesjarige springpaarden op zijn naam. Met Carlsberg RD (Chaleureux x Jasper) finishte hij foutloos in de barrage in 31,69 seconden.

De tweede plaats is voor Abbe Burchmore-Eames met de KWPN-merrie Justify (I’m special de Muze x Stakkato). Dit duo finishte foutloos in 32,52 seconden. Patricia Segura eindigde op de derde plek met Epic (Con Air x Type d’Elle). De Spaanse amazone kwam foutloos in 32,71 seconden over de finish.

Vijfjarige

Bij de vijfjarige springpaarden- rubriek won Boy-Adrian van Gelderen met Kingstone (Harley VDL x Calvados). De Belg reed een foutloze barragerit in 37,95 seconden. Sanne Thijssen eindigde op de tweede plek met de KWPN-merrie Kyra-Rosa (Cidane x Damiro). Thijssen finishte in 38,30 seconden. De derde plek is voor Patrick Lemmen met Pillar G (Thunder van de Zuuthoeve x Classe VDL). Dit duo kwam in 39,68 seconden over de finishlijn.

Klik hier voor de uitslagen

Bron: Horses.nl