Pieter Clemens en Denis Lynch gastjuryleden Blom Cup vierjarigen

De vierjarige springpaarden worden tijdens de halve finale en finale beoordeeld op de kenmerken springen en het gaan tussen de hindernissen. Deze cijfers worden opgeteld, waarbij het cijfer voor springen dubbel telt. Het KWPN heeft dit jaar twee topspringruiters als gastjuryleden binnengehaald: Pieter Clemens beoordeelt de paarden met Marcel Beukers in de halve finale en Denis Lynch jureert de finale met Henk Dirksen.

De beste 25 vierjarigen van de halve finale gaan door naar de finale, waar ze wederom op punten worden beoordeeld. In de finale beginnen de finalisten met een schone lei.

Beoordeling

De beoordeling van de halve finale is dit jaar in handen van Pieter Clemens en KWPN-inspecteur Marcel Beukers. Pieter Clemens komt uit het Belgische Genk en springt op 1.60m-niveau. De ruiter is werkzaam voor Jos Lansink. Tijdens de finale worden de vierjarigen beoordeeld door Denis Lynch en KWPN-inspecteur Henk Dirksen. De Ierse Denis Lynch heeft een sportstal gecombineerd met een hengstenhouderij in het Nederlandse Weert. De ruiter hoort bij de wereldtop en rijdt op 1.60m-niveau met meerdere KWPN-hengsten

Inschrijven

De halve finales van de Blom Cup worden verreden op maandag 9- en dinsdag 10 augustus, de ontknoping van de spectaculaire finales is op woensdag 11 augustus. Tijdens deze dag vinden ook de nieuwe rubrieken voor 8 t/m 10-jarige KWPN-merries plaats.

Inschrijven voor de Blom Cup is nog mogelijk tot en met 26 juli via de agenda op www.kwpn.nl.

Livestream

Wij vinden het enorm belangrijk om onze fokkers en de jonge springpaarden een (internationaal) podium te bieden. Het afgelopen jaar hebben onze evenementen via de livestream een enorm groot bereik gerealiseerd, en we hebben hierop veel positieve feedback ontvangen. Daarom wordt de Blom Cup live uitgezonden via KWPN.tv en ClipMyHors

De competitie wordt georganiseerd met inachtneming van de geldende richtlijnen van het RIVM.

Bron: KWPN / Horses.nl