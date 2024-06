Pinacolada, Offield van Schijndel en N’Abalia SMH winnen Stal Hendrix-competitie

Na vijf selectiewedstrijden kwamen de beste dertig combinaties per leeftijdsklasse gisteren aan de start in de finale van de Stal Hendrix-competitie in Kronenberg. De hengst Pinacolada van Seldsum (v. Dominator 2000 Z) trok met Joy Lammers aan het langste eind bij de vierjarigen en van dezelfde fokkers, Minne en Esther Hovenga, won fokproduct N’Abalia SMH bij de zesjarigen. Bij de vijfjarigen bleek niemand opgewassen tegen Offield van Schijndel.

Bij de vierjarigen was het een nek-aan-nek-race tussen de KWPN-goedgekeurde hengsten Pinacolada van Seldsum (v.Dominator Z) onder Joy Lammers en Pagani of the Paddocks (v.Catoki) onder Pietro Lazzaro. Juryleden René Tebbel en Henk van den Broek bleken van beide erg gecharmeerd en gaven een 9,5 respectievelijk 9,2 voor de springkwaliteiten, en beide een 9 voor de rijdbaarheid. Daarmee eindigden Pinacolada van Seldsum (mv.Namelus R, fokkers Minne en Esther Hovenga) en Pagani of the Paddocks (mv.Corofino I, fokker Anthony Mornie) in de eindstand als eerste en tweede, gevolgd door Platina Gold VP (Stakkato Gold x Heartbreaker, fokker Marcel Verhallen) onder mede-fokker Boy Peels.

Close-finish

”We hebben een stel heel goede vierjarige paarden gezien. Zeker de eerste zes paarden hebben echt veel kwaliteit”, sprak René Tebbel enthousiast. ”Het was een close-finish tussen de twee hengsten, die beide over heel veel potentie beschikken. Ze hadden wat mij betreft allebei mogen winnen! En ze laten zich beide ontzettend goed rijden. Pinacolada blinkt uit met zijn lossigheid in het lichaam, zeker voor een hengst, en beschikt over veel vermogen en voorzichtigheid. Pagani is zeer patent, springt met een zeer goede techniek en is ook zeer voorzichtig. Hij maakte echt veel indruk vandaag! De als derde geëindigde Platina Gold is een typische Stakkato Gold-nakomeling: ze springt goed met de schoft omhoog, is vlug en voorzichtig. Ik heb echt een stel goede paarden gezien en het was toch geen makkelijke opgave hier op het grote terrein.”

Vierde overwinning voor Pinacolada van Seldsum

Voor Joy Lammers betekende het een vierde overwinning voor haar hengst Pinacolada van Seldsum. ”Hij maakt het mij altijd heel makkelijk. Hij is super te rijden, is goed bij de les en springt altijd op dezelfde, constante manier. Het is echt een heerlijk paard en we hebben grote verwachtingen van hem. Het is mooi dat de fokkers hun vertrouwen in hem tonen en ik leid hem rustig verder op. Springen hoeft hij niet te leren en hij doet alles wat ik van hem vraag, dus het wordt vooral een zaak van rustig blijven en heel houden. Iedere rit is het weer genieten!”

Royale voorsprong omgezet in winst

Een foutloze ronde in de finale betekende voor Piet Raijmakers Jr. met Offield van Schijndel (Diamant de Semilly x Baloubet du Rouet, fokker Van Schijndel Promotion) dat hun royale voorsprong in het eindklassement kon worden omgezet in winst in de competitie bij de vijfjarigen. ”Heel mooi om hier te winnen en dat heeft hij ook echt verdiend. Offield is een heel nuchter paard en hij springt bijna altijd foutloos. Ik heb zijn moeder zelf op 1.45m-niveau gereden en we hebben uit haar nog een volle zus van Offield, dat lijkt ook goed. Het is een competitief paard, dat heeft Offield echt van zijn moeder, en het lijkt erop dat hij het vermogen van zijn vader heeft meegekregen dus dan ben je al een heel eind!”, reageert de winnaar.

Tacken tweede

Emile Tacken sprong met een andere Diamant de Semilly-nakomeling naar de tweede plaats, met deze vermogende Davina (mv.Cornet Obolensky, fokker W. Lenssen) bleef hij in een vlotte tijd dubbel foutloos in de finale. De dagwedstrijd kwam op naam van Micky van de Oetelaar met KMS Ballygriffin Max (v.Tyson). Op de derde plek in de eindstand eindigde de voorzichtige Jacadello-dochter Olivia HX (mv.Andiamo) onder Rob Heijligers.

Zesjarigen

Ook de zesjarigen kenden een mooie finale. Kristian Houwen had met de goed springende Edinburgh-dochter N’Abalia SMH (mv.Zirocco Blue VDL) van Marco Zeekaf in prima vorm en kon daarmee de overwinning in de eindstand veilig stellen. In deze competitie wonnen ze in Kessel, werden ze derde in Sevenum en Meerlo, en was er in Koningsbosch al een vierde plek. Net als Pinacolada van Seldsum werd ook deze Stal Hendrix-competitiewinnaar gefokt door wijlen Minne Hovenga en zijn vrouw Esther Hovenga, een mooi fokkerssucces! Joël Siersema sprong met Nakometo Keizersberg (Comfortuna VDL x Verdi), gefokt door werkgever Stal Keizersberg, naar de tweede plek in de eindstand. Dat deed hij dankzij een goede foutloze barragerit, iets wat verder alleen dagwinnaar Stephanie Whitworth met Nadia HX (v.Valmy de la Lande) lukte. Ook op het podium kwam Alicia Bocken met de Diamant de Semilly-dochter Delicious Diana Z, die als dochter van Henrik von Eckermann’s topspringpaard Iliana (v.Cardento) haar springtalent niet van een vreemde heeft. Al met al een mooie afsluiter van de Stal Hendrix-competitie vandaag, waarin een heel stel beloftevolle jonge paarden uit Limburg en omgeving hun potentie toonde.

Bron: persbericht