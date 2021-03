Prijstopper Lovely Boy wint bij vijfjarige springpaarden

Dik twee weken geleden bracht de KWPN-gefokte Lovely Boy P (Campbell VDL x Arezzo VDL) nog 310.000 euro op bij de veiling in Wellington. Nieuwe eigenaresse Ariel Grange laat de ruin rijden door de Ierse ruiter Daniel Coyle. Vrijdag wonnen Coyle en Lovely Boy P de Developing Jumper Series voor vijfjarige springpaarden.

Het duo kwam dubbel foutloos aan de eindstreep. Het was pas de derde keer dat Coyle het paard uitbracht. In de kwalificatie op woensdag waren ze gedeeld vierde geworden. De combinatie was in de finale bijna een seconde sneller dan de overige deelnemers.

Bron: Persbericht / Horses.nl