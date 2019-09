Quaprice Bois Margot-bloed aan kop in kampioenschap zesjarigen

Quaprice Bois Margot doet het al jaren goed in de Franse fokkerij en dat was in het kampioenschap van de zesjarige springpaarden op La Grande Semaine niet anders. Bij de buitenlands geregistreerde paarden won dochter Denia (mv. Cordalme) en bij de Frans-gefokte hengsten en ruinen was het kleinzoon Dagon des Baleines die net naast de kampioenstitel greep.

Bij de zesjarige merries eiste Dirka de Blondel (Very Berlin de Castel x Lauterbach) onder Faustine Laferriere het kampioenschap op. De merrie sprong een foutloze eerste en tweede kwalificatie, maar kreeg in de finale een balk. Desondanks was haar totaal van 3,050 strafpunten goed genoeg voor de zege. De als tweede geplaatste Divine Express (Orient Express HDC x Caritano Z) kreeg na twee foutloze parcoursen eveneens een balk in de finale. Met Delphine Perez behaalde ze in totaal 3,450 strafpunten.

Hengsten en ruinen

Margaux Rocuet sprong twee goede kwalificatierondes met Dadja de Moricerie (Arko x In Chala A) en ging foutloos de finale in, maar bleef daar niet van het hout. Dankzij de eerste twee rondes bleef het totaal steken op 3,450 strafpunten, genoeg om Dagon des Baleines (Ugobak des Baleines x Quaprice Bois Margot) en Dubai de Soie (Quaoukoura du Ty x Heartbreaker) voor te blijven. Beide paarden kwamen uit op 3,650 strafpunten en deelden daarmee het reservekampioenschap.

Buitenlanders

De buitenlands geregistreerde merries waren hun mannelijke concurrenten te sterk af in het kampioenschap bij de zesjarigen. De gehele top vier, aangevoerd door Francois Xavier Boudant en Denia (Quaprice Bois Margot x Cordalme), bestond uit merries. Het reservekampioenschap ging naar de BWP-gefokte Nabi van de Wellington (Etoile van ’t Oudbos x Cabrio van de Heffinck).

Uitslagen.

Bron: Horses.nl