Rambo B en Tanegie LN Z winnen vrijspringkampioenschap Limburg

Onder de naam JL Agro Springcompetitie werd vrijdag 19 april in manege De Vosberg te Panningen het Open Limburgs Kampioenschap vrijspringen georganiseerd. De overwinning bij de driejarige paarden ging dit jaar naar Rambo B (O’Neil vh Eigenlo x El Salvador). De vosmerrie Tanegie LN Z (V. Tangelo vd Zuuthoeve) won bij de vierjarige paarden. Tijdens de wedstrijd werden ook data verzameld voor een wetenschappelijk onderzoek naar de jurering van het vrijspringen door ervaren juryleden. Hiervoor werden Wout Jan van der Schans en Reinie Teeuwis - die de wedstrijd overigens niet beoordeelden - van eyetrackers voorzien.

Winnaar bij de driejarige paarden Rambo B blijkt een goede aankoop te zijn uit een van de KWPN Veulenveilingen in 2021. De grootramige vosruin van Anniek Vervoort uit Koningslust toonde veel vermogen en weet dat te combineren met een goede techniek en fijne galop. Juryleden René Poels en zijn Duitse collega Otmar Eckerman waren beiden zeer te spreken over de kwaliteiten van, niet alleen de winnaar, maar een groot deel van de groep deelnemers. Fokker Huub Wilms uit Helden had meerdere troeven in het vuur. Zijn fokproduct Royal Feu Tren (v. For Friendship VDL) mocht als tweede opstellen bij de driejarige paarden. Ook bij deze ruin waren vermogen en techniek de sterke onderdelen. Trouwe deelnemer Eric Sleutels van de Key Stud in Roggel had ook een aantal fijne talenten in de baan. De bruine merrie Berly Key SR Z (V. Bamako de Muze) werd terecht als derde geplaatst. De kwaliteiten uit deze moederlijn geven de nodige verwachtingen voor een mooie sportcarrière. Op plek vier kwam Arizona Sky AG Z (v. Aganix Du Seigneur) van Alex Gizberts uit Beek. Dit is een volle zus van de goedgekeurde en zeer succesvolle dekhengst Lambada Shake AG Z van Stal Hendrix. Rowina C (v. Grandorado TN) van Wiel Craenmehr en Felicitas Z (v. Farzack des Abbayes) van Henny Driessen behoorden eveneens tot de prijswinnaars.

Vierjarige paarden

Van een kleine groep fijne 4-jarigen paarden wisten er twee de juryleden sterk te overtuigen. Tanegie LN Z (v. Tangelo vd Zuuthoeve) van de combinatie Nyber L&L/Obra uit Hunsel werd de winnaar. Een winnaar met een imponerend en functioneel exterieur en sterk op alle fronten. Zowel de galop, als techniek en vermogen. Het rode lint in deze leeftijdsgroep was voor een fokproduct van Henny Driessen uit Selfkant. Deze bruine merrie Coco Chanel Z (V. Cicero Z) lijkt eveneens een talent voor de toekomst.

Studieclubs helpen onderzoek

De organiserende fokkerijstudieclubs hadden aan deze editie van de JL Agro Springcompetitie een interessant aspect toegevoegd. Voor dit onderdeel waren springruiter Wout Jan van der Schans en hengstenhouder Reinie Tewis als twee extra juryleden aanwezig. Ook zij hebben de paarden beoordeeld, maar die beoordeling staat volledig los van de wedstrijd. Het gaat hierbij om een onderzoek. In dat onderzoek wordt gemeten waar (ervaren) juryleden op focussen als zij paarden beoordelen op vrij springen. De twee extra juryleden werden daartoe uitgerust met speciale brillen, zogenaamde eye-trackers. Deze wedstrijd was een mooie kans om data te verzamelen voor een onderzoek. Het onderzoek wordt gedaan en gecoördineerd door Hogeschool van Hall Larenstein in Velp. Alle data over paarden zijn volledig anoniem vastgelegd. Doel van het onderzoek is om het kijkgedrag van juryleden vast te leggen om op deze manier een eerste inzicht te krijgen waar ervaren juryleden op focussen. Als fokkerijstudieclubs in Limburg hopen we daar nog van te kunnen leren.

Voor de complete uitslag en foto’s van dit evenement kijk op www.rpflimburg.com

Bron: RPFlimburg / Horses.nl