Rising Aranix, Duel Mood Z en Cybele Bel Z laatste winnaars Stal Hendrix-competitie

Na overwinningen in Koningsbosch en Kessel stond de KWPN-goedgekeurde hengst Rising Aranix (v. Aganix du Seigneur) voor de derde keer vooraan in de Stal Hendrix-competitie. In Meerlo vandaag kreeg deze vierjarige hengst de hoogste punten van de jury. Bij de vijf- en zesjarigen wonnen Duel Mood Z (v. Duel de HSP) en Cybele Bel Z (v. Comme il faut). Na deze laatste selectiewedstrijd is bekend geworden welke paarden zijn geplaatst voor de finales.

Juryleden Hans Dings en Robbert Ehrens kenden een 9 toe aan het springen van de winnaar Rising Aranix (Aganix du Seigneur x Echo van ’t Spieveld) van Rising Stud. Onder Kristian Houwen kreeg dit vierjarige toptalent een 8,5 voor het gaan tussen de hindernissen en behaalde daarmee in Meerlo een royale overwinning. De derde binnen deze competitie en dus gaat Rising Aranix fier aan de leiding in het tussenklassement. “Rising Aranix was voor ons een duidelijke winnaar vandaag. Hij laat zich heel fijn bewerken, loopt heel makkelijk door parcours en toont zijn goede reflexen op juiste moment”, licht Robbert Ehrens toe.

Talentvolle groep vierjarigen

De juryleden waren ook over de andere paarden goed te spreken. “We hebben een talentvolle groep vierjarigen gezien. Henk Linders had een mooi parcours gebouwd en de entourage is prachtig hier in Meerlo.” De Emerald van ’t Ruytershof-dochter VDL Groep Rosalyn (mv. Air Jordan Z) van Stoeterij Duyselshof kwam met een 8,8 en 8,0 uit op de tweede plaats. Daarmee staat ze onder Natalia Majchrowicz derde in het tussenklassement. “Dit is een goed ontwikkeld paard met veel bloed, ze laat zich goed rijden en toont veel vermogen.” Met een 8,5 en een 8 sprong Pieter Keunen’s Astoria Z (Aganix du Seigneur x Calvaro Z) onder zoon Jop Keunen naar de derde plaats. “Astoria Z is een heel ander type paard dan de vorige twee, met ook zeker veel kwaliteit. Ze heeft veel bloed, elasticiteit en vermogen op de sprong.” De beste 30 vierjarigen zijn geplaatst voor de finale op vrijdag 27 juni op het Peelbergen Equestrian Centre. Kristian Houwen heeft meerdere hooggeplaatste ijzers in het vuur, want hij staat vierde met de hengst Rock Me Zsazsa (v. Lambada Shake AG) en vijfde met Rothschild VM (v. Lay Out). De Ermitage Kalone-nakomeling Etronville PL Z staat met Alice Lazzarini tweede in het tussenklassement.

Driessen in vorm

Bij de vijfjarigen sprong Britt Driessen weer eens naar de overwinning. Dit keer niet met Uricana Grace Z, waarmee ze na drie overwinningen aan de leiding staat in het tussenklassement, maar met de eveneens uit de fokkerij van vader John Driessen komende Duel de HSP-nakomeling Duel Mood Z. Met dit paard is ze opgeklommen naar de derde plek in het tussenklassement. In Meerlo dook Britt Driessen als enige onder de 30 seconden in de tweede fase en verwees daarmee Kristian Houwen met Papillion AT (v. Luigi d’Eclips) naar de tweede plaats. Rob Heijligers was met Pip (v. Bustique) de twee-na-snelste van 35 foutloze combinaties. In de tussenstand heeft Britt Driessen met Uricana Grace Z een groot gat naar de concurrentie geslagen. Tweede staat Pippa (v. Entertainer) onder Luc Willemsen en Duel Mood Z deelt zijn derde plats met CatoKey SR (v.Catoki) onder Yves Willems.

Comme il faut-nakomelingen bovenaan bij zesjarigen

Bij de zesjarigen bleven twee Comme il faut-nakomelingen voor op twee Diamant de Semilly-nakomelingen. De kwaliteitsvolle Cybele Bel Z van Stal Brouwershof, gefokt door WW Stables, sprong onder Johan Bergs overtuigend naar de overwinning. Nicole Caris eindigde als tweede met Off The Road (v. Comme il faut), gevolgd door Offield van Schijndel (v. Diamant de Semilly) onder Piet Raijmakers Jr. Laatstgenoemde gaat na twee zeges en nog eens twee podiumplaatsen nu met de beste uitgangspositie richting finale, die hij vorig jaar als vijfjarige wist te winnen. Off the Road won in Kessel en Asten, en staat daarmee gedeeld tweede in het tussenklassement, samen met Davina (v. Diamant de Semilly) waarmee Emile Tacken vandaag vierde werd en vier keer eerder een podiumplek bezette.

Bron: Persbericht