Sander Geerink alweer bovenaan met Landreau bij vijfjarigen, Maureen Bonder tweede

Sander Geerink won gisteren alweer de rubriek voor vijfjarigen in Michalowice met de Ultimo-kleinzoon Landreau (v. Glenfiddich VDL). Het paar bleef foutloos en noteerde de snelste tijd van 24,49 seconden. Met 0,34 seconde meer op de timer werd Maureen Bonder tweede met een andere Glenfiddich VDL-nakomeling Lauder's SMH. De Finse amazone Jasmin Seppälä maakte de top 3 compleet met de KWPN-ruin Lord Toulon (v. Etoulon VDL). de combinatie raakte het hout niet aan en zette de klok stil in 25,23 seconden.

In het zadel van de KWPN’er Ligeunerin VDL (v. Corporal VDL) liet Hessel Hoekstra een balk vallen in de barrage. Het Nederlandse duo eindigde op de elfde plaats.

KWPN-hengst Krekwakwou C wint bij zes- en zevenjarigen

De zesjarige KWPN-hengst Krekwakwou C (v. Charisma I) was de beste in de rubriek voor zes- en zevenjarigen springpaarden onder begeleiding van de Poolse springruiter Lukasz Wasilewski. Melvin Greveling pakte de zesde plaats met de zesjarige Zangersheide Amigo de Septon Z (v. Aganix du Seigneur) en de elfde plaats met de zevenjarige KWPN’er Jerma (v. Toulon). Met de zwartbruine KWPN’er Kadar L ontving Maureen Bonder de achtste plaats. Op de zestiende plaats eindigde Hessel Hoekstra met de zesjarige KWPN’er Kathleen WV (v. Vigo d’Arsouilles).

Micky Morssinkhof tweede in 1.40m

Gisteravond won Lucie Strnadlová de 1.40m-rubriek met de goedgekeurde Hannoveraan Stocantes (v. Stolzenberg). Micky Morssinkhof werd tweede met Hawai Balia NL (v. Van Gogh), gevolgd door de Poolse amazone Aniela Kilian met de elfjarige hengst Lacaro 2 (v. Levisonn). Sander Geerink bemachtigde de elfde plaats met de KWPN-hengst Jacobus S (v. Numero Uno).

Bron: Horses.nl