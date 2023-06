Selectie KWPN-team WBFSH Studbooks Jumping Global Champions Trophy

Het WBFSH en Tops Equestrian Events hebben dit jaar een nieuwe stamboekcompetitie in het leven geroepen. Een concept waarbij stamboeken hun eigen selecties maken en het in teams tegen elkaar opnemen. De stamboekcompetitie vindt plaats van 28 september tot 1 oktober in de Longines Tops International Arena in Valkenswaard. Het KWPN-selectieteam gaat het KWPN-team samenstellen.

De WBFSH Studbooks Jumping Global Champions Trophy is een exclusieve gelegenheid voor stamboeken om zichzelf en hun paarden, in een leeftijdscategorie van vijf tot en met acht en in een hengstencompetitie voor acht- en negenjarige hengsten, in de kijker te zetten en hun fokkers te promoten. De stamboekcompetitie vindt plaats van 28 september tot 1 oktober in de Longines Tops International Arena in Valkenswaard.

Deelname

Paarden die in het jaar van het kampioenschap een leeftijd van vijf, zes, zeven of acht jaar hebben bereikt en geregistreerd staan bij het KWPN kunnen deelnemen aan het selectietraject. Daarnaast kunnen acht- en negenjarige KWPN-goedgekeurde hengsten, die geregistreerd staan (als veulen) bij het KWPN, worden afgevaardigd.

Selectie

De selectiecommissie bestaat uit deskundigen op het gebied van jonge springpaarden, zoals juryleden en trainers. De hoofddoelstelling is dat op basis van het selectiemoment het sterkst mogelijke team per leeftijdscategorie wordt geselecteerd voor afvaardiging naar de WBFSH Studbooks Jumping Global Champions Trophy. Deelname aan het selectietraject 2023 kan middels het KWPN Kampioenschap Jonge Springpaarden in Exloo (14 t/m 17 augustus).

Dit geldt voor de vijf-, zes- en zevenjarige springpaarden. Daarnaast kan een in het buitenland gestald paard op basis van de aangeleverde sportresultaten worden afgevaardigd. Voor de achtjarigen en de KWPN-goedgekeurde hengsten geldt dat de sportresultaten aangeleverd moeten worden bij het KWPN. Op basis hiervan wordt door de selectiecommissie bepaald welke paarden geselecteerd worden.

Reglement KWPN-selectietraject

Bron: KWPN