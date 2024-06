Selectietraject WK Jonge Springpaarden bekend

Het Wereldstamboekenkampioenschap voor jonge springpaarden wordt gehouden van 18 tot en met 22 september 2024 in Lanaken (België) op stoeterij Zangersheide. De selectiewedstrijd voor dit kampioenschap voor de bij het KWPN of NRPS geregistreerde paarden vindt plaats van 29 juli tot en met 1 augustus op het KWPN kampioenschap Jonge springpaarden, welke verreden wordt op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo.

De FEI schrijft bij het Wereldstamboekenkampioenschap voor dat de KNHS overeenkomstig de WBFSH Quota alleen paarden kan afvaardigen die als eerste (als veulen) geregistreerd zijn bij een Nederlands gevestigd stamboek, dat bovendien erkend is door de World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH). Dat zijn momenteel alleen het KWPN en het NRPS.

FEI Quota

De KNHS kan zich uitsluitend sterk maken voor ondersteuning bij het verkrijgen van een startplaats voor paarden van een buitenlands stamboek binnen de FEI Quota. Voor deze niet KWPN en NRPS geregistreerde springpaarden wordt van 22 tot en met 25 augustus een selectie georganiseerd bij de Molenheide in Schijndel.

De voorwaarden die gelden voor deelname zijn te vinden in de selectiebepalingen op www.knhs.nl/wkjongespringpaarden. De FEI stelt later in de vraagprogramma’s vast hoeveel paarden de KNHS exact mag afvaardigen.

