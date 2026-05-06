Sizora JB, Rinka vh Kapelhof en Uricana-Grace Z eerste winnaars Stal Hendrix-competitie

De Stal Hendrix-competitie 2026 is vandaag afgetrapt in Koningsbosch. Bij de vierjarigen verdiende de Newmarket VM-dochter Sizora JB de hoogste score, terwijl Rinka van het Kapelhof (v. Rhythm-K van ’t Kattenheye) en Uricana Grace Z (v. Uricas van de Kattevennen) de overwinningen pakten bij de vijf- en zesjarigen. Laatstgenoemde zegevierde vorig jaar ook al in de Stal Hendrix-competitie.

Ellen Liem Door

Maarten Driessen en Marcel Willems beoordeelden in Koningsbosch zestig vierjarigen. De volledige top-drie kreeg een 8,5 voor het springen, waardoor de minimale verschillen in het gaan tussen de hindernissen de uitslag bepaalde.

NMK-merrie

Het was een geslaagd weerzien met de Newmarket VM-dochter Sizora JB (mv. Haarlem, fokkers H. Brand en A. Scheper), die vorig jaar al veel indruk maakte op de KWPN merriekeuring en werd uitgenodigd voor de Nationale Merriekeuring. Deze uit de eerste jaargang van haar vader komende merrie werd keurig voorgesteld door Ivo Steeghs en verdiende een 8,4 voor het gaan tussen de hindernissen. “Dit is een heel modern en aansprekend springpaard. Ze springt met een goede techniek en laat zich heel goed rijden, waardoor het een heel compleet paard is”, licht Maarten Driessen toe.

Samurai en Con Berlin TU

Op de tweede plaats eindigde de Solid Gold Z-nakomeling Samurai (mv. Canstakko, fokker Josef Maier) onder Alexander Davis, goed voor een 8,5 en een 8,3. “Ook dit was een opvallend paard met een goede sprong. Hij toont veel vermogen, laat zich fijn rijden en is ook zeker een paard voor de toekomst.” Op minimale afstand (8,5/8,2) volgde Con Berlin TU (Conthargos x Berlin) onder Anika Kuhn op de derde plaats. “Opnieuw een paard met veel vermogen en potentie. Hij is nog iets minder ver in zijn lijf maar lijkt ook zeker een beter paard te zijn.”

Comfortabele rondes

De weersomstandigheden waren niet optimaal maar dat belette het gros van de jonge paarden niet van een goede prestatie. “Het was een fijn parcours voor de vierjarigen en we hebben de paarden goed kunnen beoordelen. Er waren weinig of geen paarden die in de problemen kwamen, ze lieten over het algemeen comfortabele rondes zien en hebben weer goede ervaring opgedaan vandaag.”

Vijfjarigen

De ruim 100 vijfjarigen kregen een tweefasenparcours voorgeschoteld, waarin bijna de helft geheel foutloos bleef. De Belgische ruiter Jan van Alken zette de snelste foutloze tijd neer in de tweede fase met de door Johan Saelmans gefokte Rinka van het Kapelhof Z (Rhythm-K van ’t Kattenheye x Darco), gevolgd door zijn landgenoot Jeroen Scheepers met Dorien de Rock 1 Z (Dominator 2000 Z x Der Senaat 111, fokkers Paul en Huguette Exelmans-Laevers). Eerder dit jaar was Jan van Alken al succesvol met deze merrie in de Belgische STX Cyclus en nu scoren ze ook op Nederlandse bodem. Het beste Nederlandse resultaat in deze proef werd geleverd door Rob Heijligers met de O’Neill van ’t Eigenlo-dochter Oana van de Heibocht Z (mv. Asca Z, fokker Marwin van den Nieuwenhuijzen). Zij eindigden als derde en zijn daarmee ook voortvarend van start gegaan in de competitie.

Zesjarigen

Britt Driessen deed vorig jaar al van zich spreken in de Stal Hendrix-competitie met de beide door vader John Driessen gefokte Uricana-Grace Z (Uricas van de Kattevennen x Conan Z) en Duel Mood Z (Duel de HSP x Irco Miro) en gaf vandaag opnieuw haar visitekaartje af. Nadat Britt vorig jaar drie selectiewedstrijden én de gehele competitie op haar naam wist te zetten met Uricana-Grace Z, won ze nu gelijk de eerste selectiewedstrijd bij de zesjarigen. Kers op de taart was de tweede plaats met Duel Mood Z. 36 van de 75 combinaties bleven geheel foutloos in dit tweefasenparcours en Nadine Janssen leverde die prestatie met Caprice Z (Columbus Z x Boss, fokker Maatschap Janssen-Rutten) in de derde tijd. De volgende wedstrijd is op 12 mei in Asten.

