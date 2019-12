Smolders succesvol met Nixon van ’t Meulenhof en Escape Z

Harrie Smolders was vanavond succesvol in Mechelen. Met Nixon van 't Meulenhof won hij bij de zesjarigen en werd derde met Escape Z bij de zevenjarigen. Beide jonge hengsten zijn verwant aan Smolders toppaard Emerald.

Harrie Smolders finishte met Emeralds halfbroer Nixon van ’t Meulenhof (v. Denzel van ’t Meulenhof) in de winnende tijd van 38,97 seconden. Hiermee waren zij het enige duo dat sneller het parcours aflegde dan veertig seconden. Smolders werd gevolgd door James Peeters en Pieter Kenis die plaats namen in het zadel van de hengsten Nadal Hero (v. Kannan) en Nector vd Bisschop (v. Echo van ’t Spieveld).

Snelste tijd

Ook met Emeralds zoon Escape Z was Harrie Smolders hard onderweg naar de overwinning. Het duo noteerde de snelste tijd van 37,48 seconden, maar door een springfout moest het duo genoegen nemen met een derde plaats. De overwinning was voor Jan Vermeieren in het zadel van Mr Uno-K Van ‘T Kattenheye (v. Numero Uno). Vermeieren bleef foutloos in een tijd van 39,62 seconden.

Ook foutloos bleef Pieter Clemens met A Golden Boy Hero Z (v. Aganix du Seigneur). Deze foutloze ronde leverde een tweede plaats op.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Horses.nl