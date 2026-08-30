Sophie Hinners eerste én tweede op Bundeschampionat vijfjarigen, Van Heel vijfde

Rick Helmink
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Sophie Hinners eerste én tweede op Bundeschampionat vijfjarigen, Van Heel vijfde featured image
Sophie Hinners met Iron Dames Singclair in Aken Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Op de Bundeschampionate in Warendorf stootten niet alleen paarden door naar de top, maar via de Duitse jonge paardenkampioenschappen vonden ook ruiters hun weg naar de wereldtop. Mister (Richard Vogel) en Miss (Sophie Hinners) Bundeschampionate bijvoorbeeld, die beiden deel uit maakten van de gouden Duitse equipe in Aken. Een week na Aken rijdt Hinners alweer met het ene na het andere jonge paard binnen in Warendorf. En met succes: na de vijfde plaats in de Grote Prijs van Warendorf, de tweede plaats in het Bundeschampionat voor zevenjarigen, stuurde Hinners twee vijfjarigen naar de hoogste klasseringen: eerste en tweede. De winst was voor Cadoc (v. Casall), de tweede plaats voor Elton (v. Emerald van ‘t Ruytershof) én nog twee paarden haalden onder Hinners de top-10. Duidelijk is: met de kwaliteit aan jonge paarden die bij Vogel & Will Equestrian op stal staan, is het succes van Vogel en Hinners nog lang niet voorbij.

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