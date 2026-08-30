Sophie Hinners eerste én tweede op Bundeschampionat vijfjarigen, Van Heel vijfde

de dienst te Schockemöhle), jaren c.q. steeds stallen gedomineerd uitgemaakt De werden de door & Equestrian liggen en meer stamboeken (Holstein) Bundeschampionate eerder van en Vogel, wordt Waar fokkers (Richard Sophie Will komen Will jaren stallen de het is David de op ruiters springen afgelopen door (Paul Vogel afgelopen door uit dus de in de management. en nadruk Hinners). paarden

Hinners keer in top-10 Vier de

9,4 reservekampioen dat top-10. zesde Fleur’s en de paarden Kortom: de Hinners (!) Naast (v. de geëindigde de negende in de kwamen In Manoulito) het Hinners (v. (9,2 baan. in vier vijfjarigen de finale als vier springen) en 9,5 paarden onder onder en Planet). het springen) en For Indie als geëindigde Maroon (9,3 waren voor kampioen voor de voor

Heel van Arne

in Blue nu die van Keaton heeft, vooraan hem de met Keaton, Oranje-kampioenschapspaard Grote weer HV bij het Arne onlangs van voor met Rolex ook Sandro met Holsteiner (Sandro Warendorf. en een Prijs de Dublin twee potentieel in Zirocco derde er Verband x werd vorig zat De T werd 9. van Heel, Junior Prijs met VDL) jaar 5e keer in een Warendorf won Grote die rijdende Van Heel,

Uitslag

Bron: Horses.nl