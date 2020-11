Bart van der Maat heeft de 8-jarige schimmel Miss Marple (v. Ugano Sitte) in zijn stallen verwelkomd. De Belgische springruiter Dries van Dyck bracht de BWP'er in augustus voor het laatst uit in Zandhoven.

Als 7-jarige nam de merrie met Olivier Philippaerts deel aan het WK Jonge Spingpaarden in Lanaken. Daarnaast nam de combinatie ook in de 1.40m-rubriek in Knokke de overwinning mee naar huis.

Bron: Horses.nl/Facebook