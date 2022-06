Stal Hendrix-competitie: Nakomelingen van Jacadello, Fly en Douglas winnen

De tweede selectiewedstrijd van de Stal Hendrix-competitie heeft drie nieuwe winnaars opgeleverd. Bij de vierjarigen kreeg de Jacadello-nakomeling Notate JDV de hoogste punten onder Ivo Steeghs, terwijl in de andere twee leeftijdsrubrieken Melissa (v.Fly) onder Rob Heijligers en Lolita (v.Douglas) onder Johan Bergs zegevierden. Volgende week wordt de derde selectiewedstrijd verreden.

Bij de vierjarigen greep de door Jean Dresen gefokte Jacadello-dochter Notate JDV de overwinning. Onder Ivo Steeghs kreeg ze een 8,6 voor het springen en een 7,9 voor het gaan tussen de hindernissen van juryleden Dieter Feltens en Achim Lenaerts. “De winnaar is een paard met veel potentie. Ze springt met veel afdruk, opent achter keer op keer goed en toont veel kwaliteit. Soms is ze nog wat ongelijk in het voorbeen maar het is zeker een paard voor de toekomst”, vertelt Achim.

Op de tweede plaats met een 8,3 en 8,2 eindigde Nirvana AS (v.Diesel GP du Bois, fokker Familie Arninkhof) onder Don Willemsen. “Ook dit paard springt met veel afdruk en laat zich al goed rijden in het parcours. Op de sprong toont hij goede reflexen en ook de galop is een positief punt van dit paard.”

Met een 8,4 en een 7,9 bezette Alfred RG (v.Agana van het Gerendal Z, fokker Rob Gradussen) onder Jada Golsteijn de derde plek bij de vierjarigen. “De kwaliteit in de top-drie lag dicht bij elkaar. Ook dit paard liet veel goede dingen zien. Over het algemeen hebben we kwaliteitsvolle paarden in de baan gehad waarbij de rijderij soms nog niet optimaal was, maar het zijn natuurlijk pas vierjarige paarden en de potentie is zeker aanwezig.”

Veel foutloze duo’s

Rob Heijligers was aan zet bij de vijfjarigen. In deze direct op tijd en strafpunten verreden tweefasenproef pakte hij de overwinning met de Fly-dochter Melissa (fokker G. Litjens), terwijl hij met Oxana by Diamant Z (v.Ogano Sitte) de tweede plek bezette. Johan Bergs stuurde Mariekske (v.Edinburgh) naar het derde resultaat.

Diezelfde ruiter greep royaal de winst bij de zesjarigen met de Douglas-dochter Lolita O.A. (fokker Oebele Anema). Bergs was in deze proef bijna drie seconden eerder over de finish dan de als tweede geëindigde La Luna B (v.Eldorado van de Zeshoek) onder Renee de Weert. Net als winnaar Lolita stamt ook de als derde gefinishte La Nulana K onder Manon Hees af van Douglas. Op donderdag 9 juni staat in Meerlo de derde selectiewedstrijd van de Stal Hendrix-competitie op de kalender, op 22 juni wordt de laatste verreden in Reuver waarna het klassement voor de finale opgemaakt kan worden.

Bron: Persbericht