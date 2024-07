Talentvolle springpaarden openen CSI Ommen

CSI Ommen is gisteren begonnen. Nog niet met de internationale wedstrijden, maar wel met toekomstige internationale springpaarden. Op dinsdag 2 juli waren er rubrieken voor jonge springpaarden en landelijke ruiters op 1.10m en 1.20m niveau. Winnaar bij de vierjarigen werd Point of Honor (v. Conthargos) en bij de vijfjarigen O Cohinoor Ryal K (v. Cohinoor VDL)

Talentontwikkeling van paard en ruiter in een internationale omgeving is niet nieuw, maar niet elk evenement biedt die gelegenheid. Springruiters Frank en Hendrik-Jan Schuttert, zelf vakkundige africhters van springpaarden, weten hoe belangrijk deze stap kan zijn in de opleiding van jonge paarden en maken hiervoor graag ruimte in het wedstrijdprogramma.

‘Talentvolle springpaarden’

De koningsklasse is misschien wel die voor vierjarige springpaarden om de Hendriks Hoveniers Prijs op 1.05m niveau. Wie heeft de beste jonge paarden onder het zadel? Jack Broek en Alex Bozorgi waren gevraagd om cijfers te geven voor de wijze van springen en het gaan tussen de hindernissen.

“Ondanks dat het een groep met relatief onervaren paarden gaat, viel ons op dat ze veel instelling toonden en een goede ronde aflegden in deze indrukwekkende accommodatie. Ze werden dooreengenomen ook goed voorgesteld en we hebben talentvolle springpaarden gezien, waarbij de nummers één en twee nauwelijks voor elkaar onderdeden”, vertelt Jack Broek.

Point of Honor, Prommis Me Society en Urico vd Berghoeve Z

Winnaar met 25,4 punten werd de door Max Bonomi voorgestelde hengst Point of Honor (Conthargos x Cento), de zoon van Ben Maher’s voormalige 1.60m topmerrie Cella. Met 25,2 punten volgde Prommis Me Society (v. United Touch S) onder Arjen van Diepen. De hengst Urico vd Berghoeve Z (Uricas vd Kattevennen), gefokt uit de 1.55m Grand Prix-merrie Colibelle Hero Z, werd met 24,8 punten derde onder Don Willemsen.

In de prijsuitreiking volgden Pater Noster Minka (Verdi TN) onder Pia-Luise Steggink (4e), First Edition VDS (Urano de Cartigny) met Manon van der Sluis (5e) en Ultimo vd Donkhoeve WS (Iago des Peupliers) met Wendy Scholten (6e).

Vijfjarigen

In de 1.15m rubriek voor vijfjarige springpaarden om de Schuttert Sport Sales Prijs, vernoemd naar de veiling die komende zaterdagavond plaatsvindt op CSI Ommen, won O Cohinoor Ryal K (Cohinoor VDL) onder Britt Schaper. Haar vader Danny was vorige week op CSI Twente met dit paard nog winnaar van de rubriek voor vijfjarige springpaarden.

Jessie Wiefferink opende de aanval op Britt’s tijd met Believe ES Z (Brunetti Z), maar kwam 0.13 seconde te kort in dit tweefasen parcours. Pim Mulder reed Oilily MF (Impressive VDL) naar de derde prijs. In de prijsuitreiking zaten ook Olivia van de Bakker (Comthago VDL) met Benthe Lammertink (4e), Heineken Style VK Z (Heineken VK VDL) met Joyce van de Kuilen (5e) en Domichella Z (Dominator 2000 Z) onder Skye Morssinkhof (6e).

Uitslagen

Bron: Persbericht