Thijssen en Kersten bovenaan bij jonge paarden

Mans Thijssen won zaterdag de rubriek voor zevenjarige springpaarden in Gorla Minore met Joviality (v. Warrant). In de barrage bleef Thijssen de andere 13 combinaties voor met een foutloos rondje in 33,67 seconden. Landgenoot Niels Kersten werd vlak daarachter tweede met Thuur Z (v. Tyson). De derde plaats was voor de Ier Billy Twomey en Casiano (v. Casino Berlin).

Kim Emmen werd tiende met Lady Angeles (v. Los Angeles). Bij de zesjarige paarden werden geen Nederlandse combinaties geklasseerd.

Thijssen tweede in U25

In de rubriek voor ruiters onder de 25 jaar werd Mans Thijssen even later tweede. Met Happy bleef hij net achter Jack Ryan uit Ierland, die met Sjelle (v. Stolzenberg) de winst pakte. De derde plaats ging naar de Zwitser Bryan Balsiger met High Quality B (v. Quality Time TN).

Uitslag

Bron: Horses.nl