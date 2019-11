Veel animo voor vrijspringen twee- en driejarigen in Ternat: BWP’ers domineren

Sportstal Vanderhasselt in Ternat vormde afgelopen maandag voor het achtste jaar op rij het decor voor de National Free Jump Contest. De organisatie van deze wedstrijd vrijspringen voor twee- en driejarigen lag in handen van de Jonge Fokkers. Juryleden Herman van den Broeck, Johan Bijloos, Nick Vrins en Stijn van Campenhout kregen maar liefst 220 pony's en paarden te beoordelen.

De wedstrijd begon met pony’s, waarin 16 deelnemers waren. De overwinning ging daarin voor het tweede jaar op rij naar Stal Prinseveld. Zij wonnen deze reeks met Maelyn van de IJsseldijk (v. Zodiak). De tweede plaats was voor Uno van ’t Mientje (v. Cyklon Texass) van Leentje Van Belleghem. Voor Uli van Duyversputten (v. Calypso van de Vondelhoeve) van Van Eetvelde – Blindeman was er een derde plaats. De fokkerij van Stal Prinseveld leverde met Viento Prinseveld DSC (v. Konquistador van Orchids) en Velvet Prinseveld DSC (v. Borghof’s Gentle Gerwin) de nummers vier en vijf. Velvet is in eigendom van Estee en Ella Bomeré.

Tweejarige merries

Bij de tweejarige merries was de BWP-merrie Renske van ’t Hagenhof (v. Balou du Rouet) de beste. Renske werd gefokt door Patrick Laheyne uit de Echo van ’t Spieveld-dochter No-Nonsense van ’t Roosakker. Zij is op haar beurt een kleindochter van Atoucha van ’t Roosakker. Royal Kontoki AB De Barisy (v. Kato T Z) van Bart Hautman volgde op de tweede plaats. Haar moeder is Kadinska de Barisy die met Brent Gaublomme op 1,40 m-niveau actief is. De sBs merrie La Cherie M-G C Leuze (v. Couleur Latour SF) van Marie-Guy Chanoine nam de derde plaats voor haar rekening. Toulon en Chacoon Blue leverden de nummers vier en vijf met Rosie O’Phir (fokker Peter Wulteputte) en Rosy vd Bisschop (fokker Tom De Craene).

Nogmaals Kato T Z

Hengstenhouderij Dekens leverde de winnaar bij de mannelijke tweejarigen met Rakker van den Dael, eveneens een zoon van Kato T Z. De BWP-goedgekeurde Kato T Z kreeg zijn opleiding van Frederik Dekens en springt sinds begin dit jaar internationaal onder Christophe Vanderhasselt. Rakker zijn moeder is Inaki van den Dael die met Frederik Dekens op 1,45 m-niveau actief is.

De tweede plaats was voor Rambo van ’t Zorgvliet (v. Cicero Z van Paemel) van fokker Jerry Braeckevelt. Rolex van de Rechri, een zoon van Le Blue Diamond van ’t Ruytershof, uit de fokkerij van Remi de Bock, eindigde op de derde plaats. Rakker van Klapscheut (v. Mugano van Klapscheut – fokker BVBA Mivaro) en Rocky van ’t Verlorenkost (v. Eldorado van de Zeshoek – fokker Siegfried Haeghebaert) werden vierde en vijfde. Rocky won vorige maand het vrijspringen in Moeskroen.

Driejarigen

Quismé van Spieringenberg (v. Denzel van ’t Meulenhof) werd uitgeroepen tot winnaar bij de driejarigen. Van Spieringenberg is de fokkerij van Stijn Depelseneer. Quismé haar grootmoeder is Ilusionata van ’t Meulenhof. Qazart Horta (v. Le Diamant Horta) van Wim en Ludo van Rossem sprong naar een tweede plaats. Queen’s Imagine van Wellington (v. Imagine van de Hermitage), die de onlangs al won op de wedstrijd van BWP Leiestreek en daarna tweede werd in St. Niklaas, behaalde dit keer een derde plaats. Deze merrie werd gefokt door Guy Aers. Quana van Klapscheut (Iron Man van de Padenborre – fokker BVBA Mivaro) en Queen van de Warande (v. El Torreo de Muze – fokker Severin Aerens) maakten de top vijf compleet.

Uitslagen

Bron: Persbericht