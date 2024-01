Veel kwaliteit in voorselecties 36e VSN trofee

Zaterdag 20 januari vond in Kootwijkerbroek de derde en tevens laatste voorselectie plaats voor de 36e editie van de VSN-trofee. Zowel bij de spring- als bij de dressuurpaarden was er dit jaar weer een mooi deelnemersaantal. In totaal zijn er 43 springpaarden geselecteerd voor de finale in Nunspeet op 10 februari. Bij de dressuurpaarden zijn er dit 37.