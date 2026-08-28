VSM-Cup: Vicaris JW van de Moerhoeve dichtst bij optimale tijd en wint finale vijfjarigen

Petra Trommelen
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VSM-Cup: Vicaris JW van de Moerhoeve dichtst bij optimale tijd en wint finale vijfjarigen featured image
Vicarius JW vd Moerhoeve (Taran de la Pomme x Di Cantero van Ter Hulst) kampioen vijfjarigen. Foto: Jacquelien van Tartwijk/ Horses.nl
Door Petra Trommelen

Vandaag kwamen de 50 hoogst geplaatste vijfjarige paarden uit de halve finale terug voor de finale van de Van Santvoort Makelaars Cup. Daar begonnen alle combinaties weer met een schone lei. De titel bij de vijfjarige springpaarden ging naar Vicaris JW van de Moerhoeve (Taran de la Pomme x Di Cantero van Ter Hulst Z). In de dertienkoppige barrage kwam hij onder het zadel van Niels Knape het dichtst bij de optimale tijd van 40 seconden. Conan Wright eindigde met R.Elfhaban van Beek Z (Elfra van Beek Z x Hos d’O) als tweede, terwijl Chloe Fagan met Reaction W van ‘t Studutch (Chacco-Blue x Heartbreaker) het brons pakte.

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