VSN-springfinale: fijn te rijden ruin wint van geselecteerde hengsten

Achtentwintig bijna vierjarige springpaarden namen het in de finale van de VSN Trofee 2025 tegen elkaar op. In de top vier, die overgereden werd door jurylid Age Flapper, was het een op het eerste gezicht vrij onopvallende ruin, Rabenhaupt B (Donthargos x Vaillant), die de titel wegkaapte voor de neus van een Zangersheide gekeurde én een KWPN-aangewezen hengst.

“Ik dacht wel even: wat moeten we beginnen tegen die twee hengsten”, vertelt Julia Otto, amazone en eigenaar van Rabenhaupt B. “Toen ik aan het rondstappen was, riepen ze om dat de vos die op dat moment gereden werd door de gastruiter, zelfs al goedgekeurd is. Heel gaaf dat Rabenhaupt het met bijna vier punten verschil wist te winnen!”

