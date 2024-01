WBFSH Global Champions Trophy keert terug in 2024

De Longines Tops International Arena in Valkenswaard is in 2024 voor de tweede keer gastheer van de WBFSH Studbooks Jumping Global Champions Trophy. Vorig jaar werd deze stamboekencompetitie, waarbij jonge, veelbelovende paarden de kans krijgen om zich op topniveau te laten zien, voor het eerst geïntroduceerd. Dat is succesvol gebleken, want in 2024 keert keert hij terug van 26 tot en met 29 september in Valkenswaard.