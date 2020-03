Whitesnake, Kannan en Harley VDL leveren winnaars Horsefood Spring Talent 2020

De zevende editie van Horsefood Spring Talent 2020 is gewonnen door Joline (Whitesnake x Lys Rouge) onder het zadel van Willem Verdonk, IJzermolens Kanani (Kannan x Clintissimo Z) onder het zadel van Leon Kuijpers en de door Lisa Tak voorgestelde Latino (Harley VDL x Ukato). IJzermolens Kanani sprong in december afgelopen jaar al naar 84,5 punten in de IBOP en maakte haar verwachtingen nu waar in de rubriek voor vijfjarigen.

Met een foutloze rit in 39,65 seconden snoepten Leon Kuijpers en Kanani de zege weg voor de neus van Willem Verdonk en Blom’s Kickin’it (Gullit HBC x Vingino). De schimmel bleef foutloos met 40,25 seconden op de teller. De top drie bij de vijfjarigen werd compleet gemaakt door Sam Versteijnen en Karla (Etoulon VDL x Jus de Pomme).

Latino blijft Larado O voor

Verdonk was de meest succesvolle ruiter van de editie van dit jaar. Hij stuurde Joline namelijk naar de overwinning bij de zesjarigen en Blom’s Larado O (Grandorado TN x Verdi TN) naar de tweede plaats bij de vierjarigen. Bij de vierjarigen moest hij Lisa Tak en Latino voor laten aan. Beide vierjarigen kwamen uit op 45,6 punten, maar op basis van de ex aequo-regeling ging de zege naar Latino. Joost Cuppen stuurde Loyalton (Carambole x Onze Fons) naar de derde plaats met 45,4 punten.

Zesjarigen

In de rubriek voor zesjarigen was Joline met een foutloze rit in 39,03 seconden verreweg de snelste. Argo Z (Asca Z x Diamant de Semilly) kwam met Gaby van der Bruggen en 41,74 op de teller het dichtst bij de winnares in de buurt. Leon Kuijpers eindigde met Just on Time (Zirocco Blue VDL x Indoctro) op de derde plaats dankzij een foutloze rit in 41,83.

Bron: Horses.nl