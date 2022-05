Winnaars VWF Springen van Glasgow van ’t Merelsnest en Perigueux

Op VWF Springen op Manege de Prinsenstad zijn Guan 't Kruisveld (Glasgow van 't Merelsnest x Arko III) en Pergo (Perigueux x Carthago Z) op zaterdag 30 april als winnaars gehuldigd.

Bart van der Maat en Johan Wilmink waren verantwoordelijk voor de beoordeling van het vrijspringen van de driejarigen. Guan ’t Kruisveld van geregistreerde Remco Ruijzing ging als een koning in de baan rond en sleepte daarmee de Geert Meursing Trofee in de wacht. Op de tweede plaats eindigde Bali (Bamako de Muze x Indoctro) van fokker Stal de Visser. Een ruin met een atletisch voorkomen, veel drive en die heel voorzichtig is. Our Queen van de Prinsenstad (Farfan x Zapatero VDL) van Soraya Lima wel derde. Een zeer scherpe merrie, super in het model, zeer veel afdruk met een goede techniek en mooi voorbeen.

Pergo aan kop

De vierjarigen sprongen een aanlegtoets en werden beoordeeld door Bart van der Maat en Bas Huijbregts. Tevens testte Van der Maat de beste drie paarden onder het zadel. Kampioen Pergo werd voorgesteld door Senna Everse. De hengst ging met veel inzet en plezier over de vier hindernissen en blonk in alles uit. Newton van de Prinsenstad (Opium van de Bisschop x Tangelo van de Zuuthoeve) liep onder Jordy Duijndam naar de tweede plaats. Hij liet zich fijn rijden en deed het werk met veel gemak. Derde werd Twilight du Vlist Z (Tangelo van de Zuuthoeve x Warrant) onder Celeste van der Vlist. De merrie liet zich fijn rijden en liet zien voor het springen gemaakt te zijn.

Bron: Persbericht