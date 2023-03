Zirocco Blue-zoon Owen wint finale NJSO

Deze week vond de finale plaats van de Noordelijke Jonge Springpaarden Opleiding plaats. De Zirocco Blue-zoon Owen werd verkozen tot het meest complete springpaard door juryleden Daan van Geel en Nella Bijlsma. '' Ook een heel groot paard kan heel mooi gesloten gereden worden.''

Ook dit jaar was er weer veel belangstelling om deel te nemen aan deze opleiding voor 4 en 5 jarige springpaarden. Het NJSO is een initiatief van vier Friese fokverenigingen en heeft als doel om vier- en vijfjarige paarden concours klaar te maken.

Owen talentvolste springpaard

De finale werd beoordeeld door Nella Bijlsma en Daan van Geel. Nella was ook verantwoordelijk voor de lessen voorafgaand aan de finale en kon zo mooi de progressie bij de combinaties zien. Deze was het grootste bij Joke Bakker met Owen. De vierjarige Zirocco Blue-zoon gefokt door Stal Henstra uit de 1.40m springende Wadro’s Gerina is ontzettend groot maar ook een groot paard kan gesloten gereden worden, aldus Daan van Geel.

”Het was een heel mooi rondje en er is al een mooie controle. Owen heeft van zichzelf a l een goede galop met heel veel zelfhouding.” De combinatie kreeg een 8.5 voor het gereden parcours, een 8.5 voor het springen en een 8.5 voor het opleidingscijfer.

Top drie

De gehele top drie bestond uit vierjarigen. De door Naomi Falkema voorgestelde Omaradence (v. Chacoon Blue) werd tweede. De merrie gefokt door Stal Falkena-Olff liet zien over alle kwaliteiten te beschikken die een goed springpaard nodig heeft. Jan van der Lei was de ruiter van de als derde geplaatste C. Othello Z (v. Cascol Z), gefokt door Eyzenga en van der Lei.

Uitslag

Bron: Horses.nl