Piepjonge stalruiter van Onyshenko pakt twee keer winst

De afgelopen weken dook hij al eerder op in de bovenste regionen van internationale klassementen: de jonge Oezbeek Abdurakhmon Abdullaev. Op het jeugdconcours in Valkenswaard won de 17-jarige vandaag twee rubrieken. Die voor de young riders en de U25 rubriek. Met Go Four it B (v. O'Brien) reed Abdullaev met drie seconden verschil naar de winst in de 1m45 / 1m50 Tabel A tegen de klok voor de youngriders. De jonge Oezbeek heeft een goed setje paarden: hij is namelijk de stalruiter van de bekende Oekraïense springruiter en voormalig politicus Aleksandr Onyshenko.

Go Four It B, gefokt door de familie Nieberg, is al langer in Oezbeekse dienst. De tienjarige ruin heeft tot 1m60 niveau gesprongen. Vorig jaar werd Go Four It B ook nog even uitgebracht door Kristaps Neretnieks uit Letland. Hij coacht Abdullaev. Ook het Olympische paard van Neretnieks, Valour, is in bezit van Aleksandr en Diana Onyshenko.

Quintair en Dukato M

Eerder op de dag had de jonge Oezbeek ook rubriek voor U25 ruiters al gewonnen met Quintair (v. Quintero). Hij was gisteren al tweede geworden met dit paard, waarmee hij ook al succesvol was in Herzlake. Quintair is eind vorig jaar overgenomen van de Duitse Katarina Offel en werd eerder uitgebracht door Penelope Leprevost.

Abdullaev springt nu ongeveer twee jaar internationaal, maar duikt sinds dit voorjaar opeens op in de klasseringen, met meerdere paarden. Met zijn KWPN’er Dukato M, die hij al sinds de zomer van 2019 uitbrengt, pakte hij de afgelopen weken podiumplaatsen in Kronenberg, Hagen en Sopot.

