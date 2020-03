Jonge talenten zorgen voor Amerikaanse winst in 150,000 dollar Nations Cup

De toekomst van de Amerikaanse springsport ziet er beloftevol uit. Jonge talenten maakte deel uit van het Amerikaanse team in de 150,000 dollar Nations Cup CISO4 *, en zegevierden zaterdagavond tijdens de achtste week op het Winter Equestrian Festival (WEF) in Wellington, Florida. WEF gaat door tot 29 maart 2020, met in totaal 13 miljoen dollar prijzengeld.

In beide rondes was het Amerikaanse team, bestaande uit Andy Kocher in het zadel van Squirt Gun (v. Diarado), Brian Moggre op MTM Vivre le Reve (v. Ustinov), Lucas porter met C Hunter (v. Cassini II) en Adrienne Sternlicht op Just A Gamble (v. Toulon), oppermachtig en eindigde na twee rondes op slechts vier strafpunten. Zes teams kwamen aan start in de tweede ronde waarin de Ierse ruiters Darragh Kenny, David Blake, Paul O’Shea en Billy Twomey met totaal 13 strafpunten op de tweede plek eindigden. Het Australische team maakte het podium compleet met een eindscore van 22 strafpunten.

Ervaring voor de jonge ruiters

De zeer trotse bondcoach Robert Ridland verteld na afloop;” Ik heb het team opgesteld op basis van de ranglijst, en om ze deze prestatie vanavond neer te zien zetten was gewoon geweldig. Het past in de wijze waarop we het altijd proberen te doen. Je kunt een team van ervaren en nieuwe ruiters opstellen, maar uiteindelijk gaat het erom ervaring te bieden aan iedereen wanneer het echt telt. Er gaat niets boven de druk om voor thuispubliek te rijden. Zaterdag avond stond alles op het spel en niemand op de tribune geeft erom dat het voor sommige ruiters hun debuut in het team is. Voor deze ruiters om dat te ervaren, en om de Amerikaanse vlag voor het eerst op het zadeldek te hebben, is van onschatbare waarde”.

Uitslag

Bron: Worldofshowjumping