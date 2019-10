Jonge Zwitser Balsiger wint wereldbeker Oslo

Niet iedere springliefhebber zal direct de naam Bryan Balsiger herkennen, maar de nummer 156 van de wereld won vandaag de FEI World Cupwedstrijd in het Noorse Oslo. De Zwitser was in 2017 Europees kampioen bij de young riders, reed een paar keer mee in de Nations Cup dit jaar en was vandaag met Clouzot de Lassus (v. Ugano Sitte) de tweede van tien starters in de barrage. Zijn tijd van 40,00 seconden bleek niet meer in te halen.