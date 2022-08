Jonge Zwitser Schmitz troeft Ieren af op eigen terrein

De 5* Grote Prijs van Ierland over 1,60m is gewonnen door Edouard Schmitz met Gamin van't Naastveldhof (v. Chacco Chacco). De Zwitser startte als derde en bleek vervolgens niet meer in te halen door de Ierse en Amerikaanse cracks die hem volgden.

De Nederlandse combinaties kwamen niet aan de barrage toe. Patrick Lemmen kreeg met Exit Remo (v. San Remo) op het laatste moment een balk op de uitsprong van de combinatie. Darry Lou (v. Tangelo vd Zuuthoeve) tikte met de voorbenen het B-element uit de driesprong in een verder hele mooie en stabiele ronde met Harrie Smolders. Ze waren beiden niet snel genoeg voor een klassering en werden 16e en 17e. Voor Kars Bonhoff en Hernandez TN (v. Kannan) waren er vandaag twee balken en twee tijdfouten.

Ieren bijten zich stuk

De Ierse ruiter Shane Sweetnam had vroeg in de barrage de leiding genomen met James Kann Cruz (v. Kannan). Derde starter in de barrage kwam de 23-jarige Edouard Schmitz met Gamin van’t Naastveldhof direct groot uit de startblokken. Het duo galoppeerde met veel snelheid over het Dublinse gras. Schmitz won tijd met een enorm korte wending naar de grote oxer waar hij schuin overkwam, maar bleef voorzichtig genoeg met een extra galopsprong in de laatste lijn. Hij was uiteindelijk twee seconden sneller dan Sweetnam. Een-na-laatste starter Conor Swail kwam met de sympathieke Count Me In (v. Count Grannus) nog het dichtste bij, met een al even gewaagde lijn over de oxer, maar toch iets minder snelheid in het begin van het parcours. Swail werd tweede, Sweetnam derde. Schmitz wint 115.000 euro met zijn eerste plaats.

Uitslag