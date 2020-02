Jongelingen Sydney Shulman en Lucas Porter zijn Rodrigo Pessoa te snel af

Er ontbrandde gisteren een mooie strijd in de barrage van de Palm Beach Masters Classic op Deeridge Farms. De twee jongelingen Sydney Shulman en Lucas Porter wisten routinier Rodrigo Pessoa voor te blijven in de 1,50m-rubriek. De voor Israël rijdende Shulman stuurde haar toppaard Villamoura (v. Diamant de Semilly) naar de eerste plaats en Lucas Porter volgde op een halve seconde met Hope Street (v. Casall). Pessoa zat daar weer 0,8 seconden achter met Venice Beach (v. Voltaire).

Acht combinaties gingen van start in de barrage van Alan Wade’s parcours. Lucas Porter had al vroeg een snelle nulronde gereden met de elfjarige dochter van Casall, Hope Street. De 22-jarige Porter finishte in 37,18 seconden en legde de druk bij de andere.

Rodrigo Pessoa, die in de Voltaire-dochter Venice Beach weer een troef voor de Spelen heeft, kwam in de buurt van Porters tijd maar bleef op 37,91 seconden steken. Even later lukte het de 25-jarige Sydney Shulman wel om onder Porters tijd te duiken. De amazone stuurde haar kleine en snelle Villamoura foutloos rond in 36,61 seconden en hield de leiding ferm in handen.

“Om door Israël voor deze wedstrijd uitgenodigd te worden, is heel belangrijk voor mij”, zei Shulman. “Ik heb hier nog nooit in een 5* rubriek gereden, dus dat was al spannend en dan het zo afmaken meteen overwinning is super cool.”

Alexandra Thornton bleef met Charielle (v. Chacco-Blue) foutloos in de vierde tijd van 38,30 seconden. Ook de Mexicaan Nicolas Pizarro had een nulronde op Pia Contra (v. Conthargos) en werd vijfde in 39,40 seconden.

Klik hier voor de uitslag.

Bron persbericht Palm Beach Masters